Thu giữ nhiều hung khí, vật giống súng trong nhà một phụ nữ ghi lô đề 24/08/2025 05:04

(PLO)- Công an Cần Thơ khám xét nhà của hai phụ nữ ghi lô đề, thu giữ tiền, vật giống súng và nhiều hung khí nguy hiểm.

Tối 23-8, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt xóa hai điểm mua bán số lô, số đề trên địa bàn phường Ninh Kiều thu giữ nhiều hung khí.

Khoảng 16 giờ 50 ngày 22-8, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Ninh Kiều đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Ngọc Trang (37 tuổi) và Hồ Thị Xuân Trinh (48 tuổi).

Hai phụ nữ ghi lô đề bị phát hiện cùng số hung khí

Tại nơi ở của Trang, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ giấy ghi các con số, hơn 40 triệu đồng, bốn điện thoại di động, máy tính, một vật có hình dạng giống súng và nhiều hung khí như dao, côn.

Khám xét chỗ ở của Trinh, công an thu giữ hàng chục tờ giấy ghi số, hai điện thoại di động, hơn 3 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan.

Bước đầu, cả Trang và Trinh thừa nhận hành vi ghi lô đề. Chỉ riêng trong ngày 22-8, hai người đã bán cho nhiều người chơi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.