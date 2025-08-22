Cà Mau: Chồng chém vợ rồi đốt nhà, cháy lan ra chợ Thanh Tùng 22/08/2025 13:24

(PLO)- Người chồng sau khi chém vợ trọng thương đã tự đốt nhà mình, gây cháy lan ra chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

Trưa ngày 22-8, thông tin từ ông Mai Việt Triều - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, một người chồng chém vợ trọng thương, sau đó tự đốt nhà mình gây cháy lan chợ Thanh Tùng.

Đám cháy dữ dội chợ Thanh Tùng, Cà Mau. Ảnh: Từ Facebook Phuong Hoa

Trưa cùng ngày, trên nhiều trang Facebook đã phát trực tiếp đám cháy tại chợ Thanh Tùng.

Hình ảnh cho thấy đám cháy dữ dội, lan ra gần hết khu chợ nhà lồng Thanh Tùng.

Ông Mai Việt Triệu thông tin, đã huy động toàn bộ lực lượng chữa cháy tại địa phương để dập lửa.

Vẫn chưa xác định được danh tính người tự đốt nhà mình gây cháy lan chợ Thanh Tùng. Chính quyền địa phương cho biết, khi người vợ được người dân giúp đưa đi cấp cứu do bị chồng chém, thì người chồng ở nhà đã phóng hoả căn nhà của mình.