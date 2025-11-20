Cà Mau thanh tra dự án khởi công 12 năm chưa hoàn thành 20/11/2025 20:20

(PLO)- Dự án đầu tư điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau được chính quyền tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, đến năm 2013 chủ đầu tư mới khởi công, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 20-11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho hay đơn vị vừa công bố quyết định thanh tra dự án đầu tư điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau.

Cụ thể, Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng phòng Thanh tra, Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thanh tra tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Thanh Toản, Phó Chánh Thanh tỉnh Cà mau phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Thanh tra Cà Mau

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các nội dung, như: việc chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; thương thảo, ký hợp đồng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất…

Từ đó, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đối với dự án.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Thanh Toản, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị các nhà đầu tư cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra và phối hợp đầy đủ với Đoàn thanh tra.

Đối với Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, nội dung và tài liệu cần thu thập để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng thanh tra. Đồng thời, tuân thủ nghiêm quy định về hoạt động của Đoàn thanh tra và kế hoạch thanh tra.