Cà Mau thanh tra dự án khởi công 12 năm chưa hoàn thành

Ngày 20-11, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho hay đơn vị vừa công bố quyết định thanh tra dự án đầu tư điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau.
Cụ thể, Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng phòng Thanh tra, Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thanh tra tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn.
Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các nội dung, như: việc chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; thương thảo, ký hợp đồng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất…
Từ đó, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đối với dự án.
Phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Thanh Toản, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị các nhà đầu tư cùng các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra và phối hợp đầy đủ với Đoàn thanh tra.
Đối với Đoàn thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, nội dung và tài liệu cần thu thập để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng thanh tra. Đồng thời, tuân thủ nghiêm quy định về hoạt động của Đoàn thanh tra và kế hoạch thanh tra.
Dự kiến hoàn thành sau 2 năm, nhưng đã 12 năm vẫn chưa xong
Theo tìm hiểu, dự án đầu tư điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau có diện tích hơn 15ha, tổng vốn đầu tư hơn 80 tỉ đồng. Dự án được chính quyền tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Du lịch Việt Úc - Cà Mau năm 2007.
Mãi đến tháng 5-2013, chủ đầu tư mới tiến hành khởi công xây dựng dự án; thời điểm đó dự kiến thời gian thực hiện trong 2 năm. Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án vẫn không có dấu hiệu thi công xây dựng.