Du khách TP.HCM xếp hàng từ sáng sớm thưởng thức Ẩm thực cua Cà Mau 19/11/2025 11:22

Trong ngày thứ hai, nhiều người dân TP.HCM đã có mặt tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1) từ khá sớm để trải nghiệm Lễ hội Ẩm thực cua Cà Mau.

Không khí tại khuôn viên lễ hội rộn ràng. Mùi cua hấp, cua rang me lan tỏa khiến nhiều thực khách vừa bước vào đã hào hứng tìm đến các gian hàng chế biến tại chỗ. Trong đó, những món quen thuộc như cua hấp, cua luộc, cua rang me... luôn trong tình trạng thu hút nhiều người xếp hàng chờ thưởng thức.

Nhiều gian hàng bán cua tươi đông khách từ sớm.

Chị Mai Như Hương, ngụ phường Xuân Hòa (TP.HCM), chia sẻ dù không phải người Cà Mau nhưng chị rất mê đặc sản vùng đất cực Nam, đặc biệt là cua và tôm khô. Tuy vậy, chị kỳ vọng lễ hội có thể mở rộng thực đơn hơn nữa.

Chị Hương bày tỏ: "Cua ngon, tươi, nhưng món chưa phong phú. Tôi hy vọng những lần sau ban tổ chức giới thiệu thêm nhiều món độc đáo hơn để thực khách có nhiều lựa chọn".

Không chỉ đến để thưởng thức, nhiều du khách tranh thủ mua đặc sản mang về. Chị Thu Hà (phường Phú Nhuận), cho biết đã đưa cả gia đình đến lễ hội vì nghe bạn bè giới thiệu cua Cà Mau tại sự kiện tươi và giá hợp lý. Chị Hà nói: "Tôi thích nhất là cua rang me, vị đậm đà và thịt chắc. Cả nhà tôi đều khen ngon".

Nhiều du khách tranh thủ tham quan, mua đặc sản mang về làm quà.

Cua hấp, cua luộc phục vụ thực khách ngay tại gian hàng.

Theo ghi nhận, giá cua thịt loại lớn (chưa chế biến) dao động từ 268.000 đồng đến hơn 500.000 đồng/kg. Cua gạch có giá từ hơn 300.000 đến trên 600.000 đồng/kg. Cua chế biến tại chỗ được bán khoảng 800.000 đồng/kg. Trong khi đó, các sản phẩm khô như tôm khô có giá 500.000 - 800.000 đồng/kg và khô cá từ 160.000 - 250.000 đồng/500g.

Đại diện Nhà hàng Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu (Cà Mau), cho biết ngay trong ngày đầu mở bán (18-11), gian hàng đã bán sạch 50 kg cua (khoảng 150 con). Tất cả số cua này đều được vận chuyển trực tiếp từ Cà Mau. Đại diện gian hàng chia sẻ: "Lượng khách đông ngoài dự đoán. Nhiều người muốn quay lại vào ngày mai vì hôm nay hết hàng quá sớm".

Cua Cà Mau được chế biến tại chỗ, thu hút nhiều thực khách chờ đợi.

Gian hàng đặc sản Cà Mau giới thiệu các sản phẩm tôm khô, khô cá, bánh phồng tôm…

Lễ hội ẩm thực cua Cà Mau tại TP.HCM quy tụ khoảng 100 gian hàng.

Lễ hội do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 21-11. Sự kiện quy tụ khoảng 100 gian hàng, tạo nên một không gian trải nghiệm ẩm thực sôi động. Các hoạt động biểu diễn, trò chơi dân gian diễn ra liên tục, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia.

Lễ hội được chia thành bốn không gian chính: khu triển lãm mô hình - hình ảnh - biểu tượng đặc sắc của Cà Mau; khu trưng bày giới thiệu đặc sản vùng miền; khu kết nối giao thương các sản phẩm từ cua, tôm khô, tôm thẻ, khô cá, yến sào, bánh phồng tôm, chả lụa...