Cách Liverpool ngăn cản các đối thủ vô địch Ngoại hạng Anh

(PLO)-Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool đang làm mọi cách để cản bước các đối thủ trong cuộc đua tranh vương.

Hugo Ekitike liệu có giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh? Ảnh: LCF

Dù đã mạnh tay chi tiêu để bảo vệ ngôi vương vô địch Ngoại hạng Anh nhưng Liverpool sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Arsenal - đội khát khao rũ bỏ danh hiệu “đội về nhì”, cùng một Man City đang đầy quyết tâm trở lại.

Liverpool củng cố sức mạnh

Sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 20 trong mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool tiếp tục củng cố sức mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Cùng với việc tiền đạo người Bồ Đào Nha Diogo Jota qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, CLB đã quyết định “treo” vĩnh viễn áo số 20 của Jota và in thông điệp “Forever 20” trên áo đấu suốt mùa giải.

Theo AFP, việc chi tiêu mạnh tay cũng là cách để Liverpool ngăn cản các đối thủ trong cuộc đua tranh vương. Hiện Lữ đoàn đỏ đã chi 260 triệu bảng (350 triệu USD) để mang về Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Sau khi chia tay Luis Diaz và Darwin Nunez, Liverpool vẫn muốn tăng cường hàng công và dự kiến sẽ tái đề nghị mua Alexander Isak, dù Newcastle yêu cầu mức phí kỷ lục cho tiền đạo người Thụy Điển.

Các đối thủ của Liverpool cùng hy vọng, Wirtz và Ekitike cần có thời gian để thích nghi với sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh sau khi họ đã tỏa sáng tại Bundesliga của Đức, trong khi vẫn còn những nghi ngờ về khả năng phòng ngự mà đoàn quân của Slot chưa thể hóa giải.

Sau những màn trình diễn tệ hại trong giai đoạn tiền mùa giải, HLV người Hà Lan nói các học trò cần phải chơi phòng ngự tốt hơn. Tệ hại là thất bại tại Community Shield trước Crystal Palace, Liverpool hai lần để vuột mất lợi thế dẫn trước.

Bốn tân binh vừa gia nhập Lữ đoàn đỏ. Ảnh: LFC

Arsenal khao khát vô địch Ngoại hạng Anh

Với kết cục về nhì trong ba mùa giải vừa qua, Arsenal cũng đang khao khát vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm. CLB đã ủng hộ HLV Mikel Arteta bằng một khoản đầu tư gần 200 triệu bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng.

Tuyển thủ Tây Ban Nha Martin Zubimendi sẽ là trụ cột mới của hàng tiền vệ, trong khi các bản hợp đồng với Christian Norgaard, Cristhian Mosquera, Noni Madueke và Kepa Arrizabalaga sẽ tăng thêm chiều sâu cho đội hình. Nhưng mùa giải của Arsenal có thể sẽ được định hình bởi việc liệu Viktor Gyokeres có chứng tỏ là câu trả lời cho nhu cầu về một tiền đạo hiệu quả của họ hay không.

Cầu thủ người Thụy Điển đã ghi 97 bàn trong 102 trận trong hai năm tại Sporting Lisbon, nhưng Gyokeres đã không thể tạo ra bước đột phá tại Premier League bằng kinh nghiệm trước đó của mình tại Anh. Sau khi không thành công tại Brighton, Gyokeres đã ghi 41 bàn trong 121 trận ở giải hạng hai của Anh với Coventry và Swansea.

“Cậu ấy là một cầu thủ mà khi bạn để cậu ấy có khoảng trống một chọi một, cậu ấy sẽ hủy diệt bạn”, HLV Arteta chia sẻ về học trò mới.

Thiếu Rodri, lo Man City... hụt hơi

Man City đã bị truất ngôi vào mùa giải trước sau chuỗi bốn chức vô địch liên tiếp chưa từng có, do đoàn quân của HLV Pep Guardiola không còn người chiến thắng Quả bóng vàng - Rodri.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã bị loại khỏi đội hình cho đến tháng 9 do gặp trở ngại trong quá trình trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Hiện Man City cũng đã làm mới đội hình với sự bổ sung của Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders và Rayan Cherki.

Sau mùa giải đầu tiên không có danh hiệu kể từ mùa giải 2016-17, Man City hy vọng sẽ trở lại cuộc chiến giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Chelsea là đội cuối cùng ngoài Man City và Liverpool nâng cao danh hiệu vào năm 2017, đã cho thấy họ là một thế lực đang lên một lần nữa bằng cách giành chức vô địch Club World Cup tại Hoa Kỳ vào tháng trước.

The Blues đã kết thúc ở vị trí thứ 4, kém Liverpool 15 điểm ở mùa giải trước, nhưng chính sách chuyển nhượng đầu tư mạnh vào nhiều cầu thủ trẻ triển vọng của họ đang bắt đầu mang lại kết quả.

Sau khi chuyển đến từ Brighton với giá 55 triệu bảng, Joao Pedro đã tạo ra tác động ngay lập tức với ba bàn thắng trong ba trận đấu tại Club World Cup. Anh cũng có thể giải quyết nhu cầu của Chelsea, cần một cầu thủ ghi bàn đẳng cấp thế giới.

Manchester United đã thay đổi hàng công của họ với các bản hợp đồng với Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo sau khi kết thúc ở vị trí thứ 15 mùa giải trước.

Đánh bại Man United trong trận chung kết Europa League là không đủ để giữ Ange Postecoglou ở lại Tottenham và cựu HLV của Brentford - Thomas Frank đã tiếp quản đoàn quân phía bắc thành London.

Ba tân binh thăng hạng gồm Leeds, Sunderland và Burnley cùng mục tiêu tránh rớt hạng bởi cán cân lực lượng mất cân bằng.

Trong hai mùa giải gần đây, cả ba CLB thăng hạng đều rớt hạng trở lại khi độ chênh giữa giải Ngoại hạng Anh và giải hạng hai ngày càng lớn.