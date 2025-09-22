Cán bộ, công chức Hải Phòng bắt đầu đi làm bằng tàu hỏa 22/09/2025 10:11

(PLO)- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác thử nghiệm đôi tàu khách HP15/HP16 trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và công tác của cán bộ, người dân.

Theo đó, sáng 22-9, tàu HP15/HP16 đi vào hoạt động, lịch chạy tàu từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tàu HP15 (Hải Dương đi Hải Phòng) khởi hành lúc 6 giờ từ ga Hải Dương, đến Thượng Lý lúc 6 giờ 58 và đến Hải Phòng lúc 7 giờ 10. Chiều ngược lại, tàu HP16 khởi hành từ Hải Phòng lúc 17 giờ 30, đến Thượng Lý lúc 17 giờ 51 và đến Hải Dương lúc 18 giờ 35.

Lần đầu tiên các cán bộ, nhân viên, người lao động ở Hải Dương đến Hải Phòng làm việc bằng tàu hoả. Ảnh: V.LONG

Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giá vé ưu đãi. Vé lẻ: 55.000 đồng/vé/lượt; vé khứ hồi giảm 20%; vé nhóm khi mua cho 4 người chỉ tính tiền 3 vé (nhập mã “3tang1” trên website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn).

Ngoài ra, từ ngày 22 đến hết 30-9-2025, vé tháng bán tại ga có giá 478.000 đồng/vé, từ tháng 10-2025 trở đi giá vé tháng là 1,5 triệu đồng.

Đoàn tàu xuất phát từ ga Hải Dương đưa đón cán bộ và người dân đến Hải Phòng.

Hành khách có thể mua vé tại quầy ở ga Hải Dương, Thượng Lý, Hải Phòng; đặt trực tuyến qua các trang web chính thức của ngành đường sắt; hoặc qua đối tác thu hộ như VnPay, Shopee, ZaloPay, Momo, ViettelPay cùng nhiều ứng dụng ngân hàng.

Trên tàu có phục vụ đồ ăn nhẹ, đồ uống đa dạng, bảo đảm hành khách có hành trình thoải mái. Việc đưa tàu vào khai thác được kỳ vọng giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực Hải Dương cũ đi Hải Phòng làm việc thuận tiện hơn sau khi hai địa phương sáp nhập thành một tỉnh lấy tên là Hải Phòng.