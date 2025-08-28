Cán bộ TP.HCM nghỉ việc được hỗ trợ vay vốn đến 300 triệu đồng/người 28/08/2025 16:15

(PLO)- TP.HCM hỗ trợ vay vốn tạo việc làm tối đa 300 triệu đồng/người đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X diễn ra chiều 28-8, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Theo chính sách được thông qua, mức vay tối đa được TP.HCM áp dụng là 300 triệu đồng/người.

Mức vay cụ thể cho từng trường hợp được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM xem xét dựa trên nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của người vay.

Kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM xem xét nhiều chính sách hỗ trợ cho cán bộ. Ảnh: TRẦN LINH

Việc cho vay được thực hiện bằng hình thức tín chấp, được UBND cấp xã xác nhận có nhu cầu vay vốn. Thời hạn vay tối đa cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc là 120 tháng, được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM xem xét đưa ra thời hạn cụ thể.

Mức lãi suất của chính sách này được áp dụng bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng quy định trong từng thời kỳ (hiện tại là 6,6%/năm), việc trả lãi thực hiện định kỳ hàng tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Chính sách hỗ trợ này được ngân sách TP bố trí dự toán kinh phí.

Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM và UBND cấp xã khảo sát nhu cầu vốn, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP bố trí nguồn vốn.

Theo khảo sát từ 18-7 đến 29-7, trong số 1.714 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động có 575 người có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm và 457 người muốn được tư vấn, kết nối việc làm.

Trong số những người có nhu cầu vay vốn có 486 người đang làm việc (198 cán bộ, công chức; 126 viên chức; 162 người lao động) và có 89 người đã nghỉ việc.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ mức kinh phí cho vay tối đa 300 triệu đồng/người đối với 575 trường hợp. Trong năm đầu tiên áp dụng, ngân sách thành phố dự kiến cho vay tổng vốn hơn 172 tỉ đồng.

UBND TP.HCM cho biết công tác sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai, góp phần tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc này cũng đặt ra thách thức trong giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động thuộc diện tinh giản. Họ cần thích ứng với thị trường lao động mới sau thời gian dài làm việc trong khu vực công.

Vì vậy, TP đã ban hành các chính sách hỗ trợ, đây là nhiệm vụ cần thiết nhằm động viên, tạo điều kiện để người lao động sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và hiện thực hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo đúng lộ trình.