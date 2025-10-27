Cần Thơ: Quy hoạch Quốc lộ 91B quy mô 6-8 làn xe 27/10/2025 20:58

(PLO)- Sở Xây dựng TP Cần Thơ định hướng quy hoạch Quốc lộ 91B có quy mô 6-8 làn xe, đi qua nhiều khu công nghiệp, kết nối với đường ven biển và xuống cảng Trần Đề.

Chiều 27-10, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Đảng ủy UBND TP về quy hoạch giao thông, tiến độ các dự án trọng điểm. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo về định hướng quy hoạch một số tuyến giao thông.

Mở rộng quy mô đường, tăng cường kết nối

Trong đó, đối với đường quốc lộ thì Quốc lộ 1 được hiện nay là đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, nhưng đây là tuyến chính để giảm tải nên đề xuất điều chỉnh quy hoạch, nâng tiêu chuẩn lên đường cấp II đồng bằng, quy mô 6-8 làn xe.

Ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Kiến nghị quy hoạch Quốc lộ 91B (đường Nam Sông Hậu) đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô 6-8 làn xe. Hiện tuyến này Bộ Xây dựng đang đầu tư bằng nguồn vốn DPO kéo dài xuống đến Trần Đề, tuy nhiên quy mô đường cấp III.

Sở Xây dựng xác định tuyến này rất quan trọng, đi qua nhiều khu công nghiệp, kết nối với đường ven biển và xuống cảng Trần Đề.

Đồng thời, sở cũng kiến nghị bổ sung tuyến đường liên kết vùng Cần Thơ – Rạch Giá, khoảng 60km.

Về đường tỉnh, ông Tân cho biết để đảm bảo kết nối đồng bộ của ba địa phương sau khi sáp nhập, một số tuyến trước đây chưa kết nối liên vùng cần kéo dài cho đồng bộ.

Cụ thể, kéo dài đường tỉnh 928D đến xã Thới Lai; Kéo dài đường tỉnh 919B đến đường tỉnh 926B; Bổ sung tuyến đường từ cầu Vàm Xáng – Quốc lộ 61C đến Quốc lộ 61 và Quốc lộ 1…

Ngoài ra, báo cáo của Sở Xây dựng cũng nêu, đối với đường sắt đô thị, bổ sung tuyến Cái Răng – Trần Đề dọc theo Quốc lộ 91B; bổ sung tuyến Cái Răng – Ngã Bảy – Sóc Trăng – Trần Đề và bổ sung tuyến Cái Răng - Vị Thanh.

Trong giai đoạn 2026-2030, đầu tư tuyến đường bộ ven biển (kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch đi trùng với Quốc lộ 91B); đầu tư hoàn thiện dự án vành đai phía Tây; đầu tư tuyến đường kết nối các Khu công nghiệp trên địa bàn; đầu tư các cầu kết nối đường tỉnh của ba địa phương trước sáp nhập; đầu tư tuyến đường liên kết vùng Sa Đéc – Ô Môn – Giồng Riềng và cầu Ô Môn.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo tiến độ, giải ngân đầu tư công đối với một số dự án giao thông trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Chú ý những điều chỉnh trong quy hoạch

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá, bước đầu có một số điều chỉnh về quy hoạch giao thông trong thời gian tới.

Trong đó, dự kiến quy hoạch cảng hàng không mở rộng, quy hoạch đường giao thông gắn với khu kinh tế Trần Đề và cảng biển Trần Đề, kết nối cao tốc Trần Đề là những định hướng rất lớn.

Ngoài ra còn có các điều chỉnh chi tiết đường bộ, đường đô thị, đường thủy, tạo ra kết nối giữa các địa phương, các xã, các phường của TP.

Theo Bí thư Lê Quang Tùng, một số quy hoạch còn giá trị vẫn tiếp tục thực hiện như đường Vành đai phía Tây; các tuyến đường kết nối các khu công nghiệp cần phải quan tâm; các tuyến xử lý ùn tắc cục bộ phải xử lý nhanh.

Ông cũng đề nghị ba dự án trọng điểm về giao thông cần tập trung cao nhất. Trong đó, đường cao tốc phải đặt mục tiêu giải ngân cao. Dự án đường Vành đai phía Tây phải có sự đồng thuận, thống nhất từ các cơ quan tham mưu xây dựng phương án trình Ban Thường vụ, HĐND TP.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km còn lại của Quốc lộ 91 cố gắng xây dựng cơ chế chính sách thống nhất để đẩy nhanh dự án, làm sao trong năm nay hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, các ban quản lý, chủ đầu tư, các sở ngành phải rút kinh nghiệm về công tác giải ngân vốn đầu tư công; phải rà soát kỹ, sử dụng tối đa nguồn vốn được thụ hưởng.