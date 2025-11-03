Cần Thơ trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu 03/11/2025 20:17

Tối 3-11, trong khuôn khổ Lễ hội Óc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025, Ban Tổ chức Lễ hội TP Cần Thơ tổ chức chương trình trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu với sự tham gia của 20 ghe, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết hàng năm, vào dịp rằm tháng 10 âm lịch, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và người dân TP Cần Thơ nói riêng đều tổ chức Lễ hội Óc Om Bóc trong không khí rộn ràng, trang nghiêm và đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ

Ông Tuấn khẳng định nghi thức thả đèn nước là nét văn hóa truyền thống mang đậm tín ngưỡng nông nghiệp và màu sắc tôn giáo của người Khmer.

Nghi thức này thể hiện lòng tri ân của người dân đối với thiên nhiên, mong muốn mưa thuận gió hòa, cuộc sống an lành và sung túc.

Trình diễn thả đèn nước là hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào Khmer; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách dân tộc, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Về ghe Cà Hâu, đây là loại thuyền độc mộc được sử dụng để phục vụ các vị cao tăng đi tụng kinh hoặc làm ghe chỉ huy, hậu cần cho các đội ghe Ngo trong thi đấu.

Trong lễ hội năm nay, có 20 ghe tham gia, gồm 16 ghe thả đèn nước và 4 ghe Cà Hâu, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm: “Năm 2025, TP Cần Thơ có không gian văn hóa mới sau khi hợp nhất ba địa phương Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng, hiện có 108 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng nhiều công trình tín ngưỡng, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố".

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đậm sắc màu truyền thống, là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện Lễ hội Óc Om Bóc – Đua ghe Ngo năm 2025, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Tây Đô đến với du khách trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh trình diễn Đèn Nước với tổng số 16 chiếc đèn nước, 4 ghe Cà Hâu lung linh giữa dòng sông Maspero thơ mộng