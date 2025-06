Cần Thơ vào cao điểm chống hàng giả: Phát hiện 15 vụ, thu nhiều hàng vi phạm 14/06/2025 17:53

(PLO)- Công an TP Cần Thơ phát hiện 15 vụ vi phạm, khởi tố nhiều người trong đợt cao điểm chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Sau hơn một tháng ra quân (từ ngày 15-5), công an đã phát hiện nhiều vụ vi phạm, khởi tố nhiều đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá, hiện nay tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế có chiều hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, các hành vi buôn lậu, sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường và sức khỏe cộng đồng.

Trong giai đoạn 1 của đợt cao điểm, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện 6 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Cụ thể, đã khởi tố 3 vụ, 9 người; xử phạt hành chính 2 vụ, 4 người. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành do Công an TP phối hợp thành lập đã phát hiện thêm 9 vụ vi phạm khác, đang chờ kết quả kiểm nghiệm đối với 11 vụ.

Công an TP Cần Thơ quyết tâm trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật thu giữ và làm việc với các đối tượng có liên quan

Nổi bật, ngày 17-5, lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải do ông ĐVĐ điều khiển, vận chuyển 18.000 bao thuốc lá nhập lậu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền, kinh doanh thuốc đông y và thực phẩm chức năng do ông ĐVXE làm chủ. Đoàn kiểm tra tạm giữ khoảng 8 tấn hàng hóa (hơn 700 loại), do chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ lưu hành theo quy định. Vụ việc đang được xác minh, xử lý.

Bên cạnh đó, Công an thành phố còn phát hiện vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là gas, khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo Công an TP Cần Thơ, trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh công tác phối hợp và tuyên truyền pháp luật đến người dân, doanh nghiệp. Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.