Cảnh báo giả mạo lãnh đạo Công an tỉnh Long An để lừa đảo 04/06/2025 15:53

(PLO)- Công an tỉnh Long An phát hiện thủ đoạn lừa đảo giả danh lãnh đạo, gọi điện thoại mời làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Long An phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, khi các đối tượng giả danh lãnh đạo công an tỉnh gọi điện cho người dân, yêu cầu đến trụ sở làm việc.

Thực chất, đây là chiêu trò tinh vi nhằm đánh vào tâm lý lo sợ, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng thu thập số điện thoại, thông tin cá nhân, sau đó gọi điện tự xưng là lãnh đạo Công an tỉnh Long An. Người bị hại thường bị đe dọa, yêu cầu đến làm việc hoặc cung cấp thêm thông tin.

Công an tỉnh Long An khẳng định lãnh đạo đơn vị không thực hiện việc gọi điện mời người dân đến cơ quan làm việc. Mọi hoạt động làm việc với người dân đều phải thông qua giấy mời hợp lệ hoặc cảnh sát khu vực.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác, không trả lời hoặc tương tác với các số điện thoại lạ, không nằm trong danh bạ.

Khi nhận cuộc gọi có nội dung giả danh cơ quan công an, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không xác nhận bất kỳ thông tin gì qua điện thoại.

Việc xác nhận rằng số thuê bao chính chủ cũng là cái cớ để các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo hoặc rao bán thông tin cá nhân.