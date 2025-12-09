Cảnh báo những nguy cơ từ khoảng 60.000 vụ ly hôn/năm 09/12/2025 12:26

(PLO)- Đại biểu Nguyễn Minh Tâm cảnh báo tỉ lệ ly hôn, đặc biệt ở các cặp vợ chồng trẻ gia tăng nhanh và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên…

Sáng 9-12, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị) đề cập đến thực trạng xã hội đáng chú ý là vấn đề ly hôn trong nước đã được đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (đoàn Gia Lai) nêu tại phiên thảo luận hội trường của Quốc hội sáng 2-12 về Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Bà Tâm dẫn số liệu tỉ lệ ly hôn mỗi năm ngày càng tăng. Theo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới công bố năm 2024, Việt Nam có hơn 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, chiếm khoảng 30% số cặp kết hôn.

“Đây là con số đáng báo động, phản ánh sự mong manh của hôn nhân trong đời sống hiện đại. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là trẻ em và đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên” - đại biểu Tâm nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị). Ảnh: QH

Theo đại biểu, tình trạng này đòi hỏi các cấp, các ngành phải có giải pháp căn cơ nhằm hạn chế ly hôn, đặc biệt trong giới trẻ.

Về giải pháp, bà Tâm cho rằng hòa giải là yếu tố then chốt, trong đó phải kết hợp cả hòa giải trong gia đình, tại cơ sở và tại tòa án. Tuy nhiên, theo bà thực tế cho thấy công tác hòa giải chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù Luật Hòa giải ở cơ sở đã ban hành từ lâu, chính sách đã có nhưng hiệu quả còn khiêm tốn, việc chi trả và hỗ trợ đối với hòa giải viên còn bất cập, chưa thu hút được đội ngũ có năng lực và kinh nghiệm.

Đối với hòa giải tại tòa án, hiện số liệu thống kê chưa phân tách rõ từng loại vụ việc, đặc biệt chưa có chỉ số về số vụ ly hôn được hòa giải thành, trong khi đây chính là mục tiêu quan trọng để kéo giảm bền vững tình trạng ly hôn.

“Tôi đề nghị nghiên cứu xây dựng một chỉ tiêu cụ thể về “hòa giải đoàn tụ thành công” trong các vụ án ly hôn để gắn trách nhiệm cơ quan xét xử và phản ánh đúng chất lượng hòa giải. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là phân chia tài sản hay quyền nuôi con, mà là hàn gắn, giữ gìn mái ấm gia đình” - đại biểu Tâm đề nghị.

Song song đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của hòa giải cơ sở, tăng hiệu quả, tránh hình thức, có chính sách đãi ngộ phù hợp cho hòa giải viên, từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp, tạo chuyển biến thực chất.

Trước đó, thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 2-12, đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy cho hay trong các vụ ly hôn thì 70% thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi 18-30 và 60% vụ ly hôn sau 1-5 năm chung sống, thậm chí có nhiều trường hợp chỉ kết hôn được vài tháng hoặc vài tuần đã ly hôn.

Cũng theo đại biểu Thuỷ, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn về lối sống, đặc biệt là những khó khăn về kinh tế chiếm trên 13%.

“Việc ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, sinh lý của con cái mà còn là gánh nặng đối với xã hội nếu như những đứa trẻ bị bỏ rơi không được chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc giáo dục chu đáo” - nữ đại biểu này nhấn mạnh.