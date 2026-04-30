Cảnh sát bắt quả tang 25 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 500 triệu đồng 30/04/2026 15:29

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt quả tang 25 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ gần 500 triệu đồng.

Chiều 30-4, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố tám bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

25 đối tượng bị Phòng CSHS-Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa và tang vật vụ án. Ảnh: CANB

Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà Trần Thị Loan (51 tuổi), ngụ tại xóm Thượng 1, xã Liên Minh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Tám bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc. Ảnh: CANB

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.