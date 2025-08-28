Cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng và trụ sở công ty của ông Cao Tiến Đoan 28/08/2025 23:52

(PLO)- Đêm 28-8, nhiều cảnh sát có mặt tại khu dinh thự Thành An và trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á ở TP Thanh Hóa, nơi ở và làm việc của ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

