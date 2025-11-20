Cập nhật: Lũ trên sông Ba vượt mốc lịch sử, thuỷ điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 10.250 m³/s 20/11/2025 10:35

(PLO)- Đến sáng nay, lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ đã giảm hơn so với chiều hôm qua. Lúc 10 giờ 07 phút, lưu lượng nước về hồ là 11.070 m³/s, tổng lượng xả đang thấp hơn lượng nước về hồ, đang ở mức 10.250 m³/s.

Mưa lớn kéo dài đang gây tác động nghiêm trọng đến tính mạng và cuộc sống của người dân ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai. Ngập lụt diện rộng, ngập sâu đang diễn ra ở nhiều khu vực của các tỉnh này.

Tính đến 7 giờ sáng nay, 20-11, Đắk Lắk đang có 23.935 bị ngập, ngập sâu; Khánh Hoà có khoảng 9.000 nhà bị ngập, ngập sâu; Gia Lai có khoảng hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập, ngập sâu. Suốt đêm, lời cầu cứu của người dân các địa phương bị ảnh hưởng tràn ngập mạng xã hội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận, ứng cứu.

Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) vượt mốc lịch sử 1993

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống. Trong đó, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn lúc 1 giờ sáng là 40,99m, trên báo động 3 là 6,49m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 1,09m. Đỉnh lũ tại trạm Phú Lâm lúc 3 giờ sáng nay là 5,40m, trên báo động 3 là 1,70m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 0,19m.

Nhiều căn nhà ở Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai đang bị ngập sâu đến mái nhà. Ảnh: M.M

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3, tương đương mức lũ lịch sử năm 1993, sau đó xuống chậm.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng lúc 5 giờ là 13,14m, trên mức báo động 3 là 2,14m, dưới mức lũ lịch sử năm 2003 là 0,20m.

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên. Lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở khu vực phía Đông Đắk Lắk: Cấp 4 (tổ hợp thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất). Các lưu vực sông từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Khánh Hòa: Cấp 3.

Lượng nước về thuỷ điện sông Ba Hạ đã giảm

Mưa lớn kéo dài đang gây áp lực lớn đến hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba ở Đắk Lắk, đặc biệt là với thuỷ điện Sông Ba Hạ. Có thời điểm (vào 16 giờ ngày 19-11), lưu lượng nước về lên tới 16.120 m³/s, buộc thủy điện này phải điều tiết xả lũ qua tràn xấp xỉ với mức nước đổ về hồ chứa, mở toàn bộ 12 cửa xả tràn.

Đến sáng nay, tình hình khả quan hơn khi lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ đã giảm hơn so với ngày hôm qua.

Lúc 10 giờ 07 phút, lưu lượng nước về hồ là 11.070 m³/s, tổng lượng xả đang thấp hơn lượng nước về hồ, đang ở mức 10.250 m³/s.

Tối qua, thuỷ điện Sông Ba Hạ thông báo vận hành lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96 m, nhằm giảm lũ cho hạ du. Lúc 10 giờ sáng nay, mực nước hồ đã đạt đến cao trình 105.69 m. Dự kiến khi mực nước hồ đạt đến mức cao trình 105,96 m công ty thủy điện Sông Ba Hạ sẽ vận hành điều tiết duy trì mức nước xả bằng mực nước về hồ.

Các hồ khác ở tỉnh Gia Lai, cũng trên lưu vực sông Ba, như An Khê, Ka Nak cũng đang phải xả lũ. Lúc 9 giờ, Hồ An Khê đạt mực nước thượng lưu 428.97m, lưu lượng nước về hồ 340.17 m³/s, lượng xả qua 4 cửa xả mặt đang đạt 348 m³/s.

Hồ Ka Nak đạt mực nước thượng lưu 515 m, lượng nước đến hồ đạt 229 m³/s, lưu lượng xả qua 3 cửa xả mặt là 226.26 m³/s.

Với các hồ chứa trên lưu vực sông Kon – Hà Thành ở Gia Lai, lúc 7 giờ sáng nay, chỗ trống trong các hồ chỉ còn 28,59 triệu m³ trong tổng số dung tích 350,89 triệu m³.

Với các hồ chứa thuỷ lợi, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng 1773 hồ, dung tích trữ trung bình đang ở mức cao, đạt từ 82% - 96% dung tích thiết kế, như Đà Nẵng 96%, Quảng Ngãi 88%, Gia Lai 91%, Đắk Lắk 87%, Khánh Hòa 82%, Lâm Đồng 91%.