Cập nhật: Lũ trên sông Ba vượt mốc lịch sử, thuỷ điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 10.250 m³/s

Mưa lớn kéo dài đang gây tác động nghiêm trọng đến tính mạng và cuộc sống của người dân ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai. Ngập lụt diện rộng, ngập sâu đang diễn ra ở nhiều khu vực của các tỉnh này.
Tính đến 7 giờ sáng nay, 20-11, Đắk Lắk đang có 23.935 bị ngập, ngập sâu; Khánh Hoà có khoảng 9.000 nhà bị ngập, ngập sâu; Gia Lai có khoảng hơn 10.000 ngôi nhà bị ngập, ngập sâu. Suốt đêm, lời cầu cứu của người dân các địa phương bị ảnh hưởng tràn ngập mạng xã hội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận, ứng cứu.
Lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) vượt mốc lịch sử 1993
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống. Trong đó, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn lúc 1 giờ sáng là 40,99m, trên báo động 3 là 6,49m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 1,09m. Đỉnh lũ tại trạm Phú Lâm lúc 3 giờ sáng nay là 5,40m, trên báo động 3 là 1,70m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 0,19m.
Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3, tương đương mức lũ lịch sử năm 1993, sau đó xuống chậm.
Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng lúc 5 giờ là 13,14m, trên mức báo động 3 là 2,14m, dưới mức lũ lịch sử năm 2003 là 0,20m.
Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên. Lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở khu vực phía Đông Đắk Lắk: Cấp 4 (tổ hợp thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất). Các lưu vực sông từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh Khánh Hòa: Cấp 3.
Lượng nước về thuỷ điện sông Ba Hạ đã giảm
Mưa lớn kéo dài đang gây áp lực lớn đến hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba ở Đắk Lắk, đặc biệt là với thuỷ điện Sông Ba Hạ. Có thời điểm (vào 16 giờ ngày 19-11), lưu lượng nước về lên tới 16.120 m³/s, buộc thủy điện này phải điều tiết xả lũ qua tràn xấp xỉ với mức nước đổ về hồ chứa, mở toàn bộ 12 cửa xả tràn.
Đến sáng nay, tình hình khả quan hơn khi lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ đã giảm hơn so với ngày hôm qua.
Lúc 10 giờ 07 phút, lưu lượng nước về hồ là 11.070 m³/s, tổng lượng xả đang thấp hơn lượng nước về hồ, đang ở mức 10.250 m³/s.
Tối qua, thuỷ điện Sông Ba Hạ thông báo vận hành lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96 m, nhằm giảm lũ cho hạ du. Lúc 10 giờ sáng nay, mực nước hồ đã đạt đến cao trình 105.69 m. Dự kiến khi mực nước hồ đạt đến mức cao trình 105,96 m công ty thủy điện Sông Ba Hạ sẽ vận hành điều tiết duy trì mức nước xả bằng mực nước về hồ.
Các hồ khác ở tỉnh Gia Lai, cũng trên lưu vực sông Ba, như An Khê, Ka Nak cũng đang phải xả lũ. Lúc 9 giờ, Hồ An Khê đạt mực nước thượng lưu 428.97m, lưu lượng nước về hồ 340.17 m³/s, lượng xả qua 4 cửa xả mặt đang đạt 348 m³/s.
Hồ Ka Nak đạt mực nước thượng lưu 515 m, lượng nước đến hồ đạt 229 m³/s, lưu lượng xả qua 3 cửa xả mặt là 226.26 m³/s.
Với các hồ chứa trên lưu vực sông Kon – Hà Thành ở Gia Lai, lúc 7 giờ sáng nay, chỗ trống trong các hồ chỉ còn 28,59 triệu m³ trong tổng số dung tích 350,89 triệu m³.
Với các hồ chứa thuỷ lợi, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng 1773 hồ, dung tích trữ trung bình đang ở mức cao, đạt từ 82% - 96% dung tích thiết kế, như Đà Nẵng 96%, Quảng Ngãi 88%, Gia Lai 91%, Đắk Lắk 87%, Khánh Hòa 82%, Lâm Đồng 91%.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài.
Hội tiếp nhận hiện vật gồm lương thực, thực phẩm (bánh ngọt, lương khô, sữa, thịt, cá hộp…), nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu (nước đóng chai, đèn pin, áo mưa, xà phòng…) tại ba điểm:
- 34 Yersin, phường Nha Trang, TP Nha Trang
- 118 Nguyễn Trãi, phường Nha Trang, TP Nha Trang
- 156 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa
Đối với hình thức ủng hộ tiền mặt, người dân có thể nộp trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa (34 Yersin, phường Nha Trang; SĐT: 0258.3821061).
Ngoài ra, người dân có thể chuyển khoản qua:
- Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa
- Số tài khoản: 7905, MB Bank – Chi nhánh Khánh Hòa
- Nội dung: KH2025
Thời gian tiếp nhận kéo dài từ 18-11 đến 30-11-2025. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cam kết chuyển hỗ trợ đến người dân vùng thiên tai một cách nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.
HẢI NHI
Ngày 20-11, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lũ khiến ít nhất 11 người trên địa bàn tỉnh tử vong.
Trong đó, tại phường Sông Cầu có một người tử vong do sạt lở đất. Nạn nhân là VTU (32 tuổi). Xã Xuân Phước có một người tử vong là bà NTM (91 tuổi).
Xã Tuy An Bắc, ông LVT (47 tuổi), bị lật thuyền tử vong khi chuyển người nhà. Xã Tuy An Tây hai vợ chồng ông LN (95 tuổi) và bà NTC (90 tuổi), tử vong.
Tại xã Tuy An Đông, có hai người tử vong nhưng chưa xác định rõ danh tính và nguyên nhân.
Tại xã Hòa Xuân, có hai chị em tử vong do sạt lở là LTBN (16 tuổi) và LTNT (10 tuổi, ngụ thôn Vũng Rô). Tại xã Hòa Mỹ, có hai người tử vong chưa rõ danh tính, nguyên nhân.
Cũng theo báo cáo, tại xã Ô Loan, và xã Tuy An Đông có tổng cộng bốn người mất tích, chưa rõ danh tính cụ thể.
Hiện tình hình mưa lũ tại Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp, khiến 22.938 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập, 7.765 hộ sơ tán khẩn cấp. Lực lượng chức năng vẫn đang cứu hộ, tiếp tế lương thực cho người dân.
TIẾN THOẠI
Sáng 20-11, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đường giao thông tại phường Ninh Hòa và Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xuồng và hai xe tải cơ động đến hiện trường hỗ trợ người dân.
Ngay khi có mặt, lực lượng đơn vị nhanh chóng tiếp cận các khu dân cư bị cô lập, tổ chức sơ tán người dân, trong đó có nhiều người lớn tuổi, trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Các cán bộ chiến sĩ cũng vận chuyển nhu yếu phẩm, khơi thông các tuyến đường bị bùn đất vùi lấp và gia cố những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Sự chủ động, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân.
ĐỨC ĐỊNH -KHÁNH LY
Ngày 20-11, thông tin từ UBND phường Phú Yên cho biết hiện nhiều tuyến đường tại phường đang ngập sâu, chia cắt giao thông. Tính đến 9 giờ ngày 20-11, trên địa bàn phường Phú Yên có 14/23 khu phố với khoảng 10.455 hộ/35.507 nhân khẩu bị ngập sâu và ngập một phần.
UBND phường Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ ca nô, điều phối lực lượng hỗ trợ địa phương để tiếp tục cứu nạn, cứu hộ các hộ dân bị ngập lụt, chia cắt trên địa bàn. Tại phường Tuy Hòa, nước lũ vẫn lên, gây ngập nhiều nhà dân. Nhiều người đã được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi an toàn, nhiều hộ khác đã đến những vị trí cao hơn để tránh trú.
Cùng ngày 20-11, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện quốc lộ 29 (nối phía Đông và Tây Đắk Lắk) vẫn chưa thông xe an toàn. Vì vậy, lực lượng chức năng đang hỗ trợ các phương tiện khi đi qua những điểm ngập, trũng. Ngoài ra, tại đèo Phượng Hoàng, quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk) đất đá tiếp tục sạt xuống đường, không thể lưu thông được.
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, khả năng đèo Phượng Hoàng tiếp tục sạt lở. Vì vậy, đơn vị đã phối hợp cấm các phương tiện qua lại khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn.
Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hiện lũ trên sông Ba đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn là 40,99 m, trên báo động 3. Dự báo trong sáu giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3 sau đó xuống chậm.
Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương cứu hộ, sơ tán người dân khỏi các vùng nguy hiểm.
TIẾN THOẠI
Thực hiện chỉ đạo của Quân chủng Phòng không-Không quân về việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ tại khu vực miền Trung, sáng 20-11, Trung đoàn Không quân 930 (Sư đoàn Không quân 372) đã chuẩn bị 2 máy bay sẵn sàng cất cánh.
Sau khi nhận nhiệm vụ, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị; vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm lên máy bay.
PV
Đến 9 giờ sáng 20-11, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 2 người mất tích, 1 bé gái 8 tuổi bị thương, do sạt lở, mưa lũ. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng và tổng thiệt hại sơ bộ ước tính lên đến 90 tỷ đồng.
Cửa ngõ Đà Lạt tê liệt, hơn 31 điểm sạt lở và 1.100ha hoa màu chìm trong nước.
Đèo Prenn (QL20) – cửa ngõ chính lên Đà Lạt chịu thiệt hại thảm khốc. Một đoạn kè chắn taluy âm dài 100m đã sạt lở hoàn toàn, làm đứt gãy 1/2 nền đường. Nghiêm trọng hơn, vào 23 giờ ngày 19-11, mái taluy âm và mặt đường tại đoạn Km226+650 đến Km226+750 đã bị sạt lở kéo dài 70m, sâu 40m, làm đứt toàn bộ nền, mặt đường. Tuyến đường này dự kiến phải phân luồng qua đèo Mimosa và Hồ Tuyền Lâm, và khó có thể lưu thông bình thường trở lại trước ngày 30-12-2025.
Đến rạng sáng đèo Mimosa bị đứt gãy và UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Quốc lộ 27C qua địa phận Khánh Hòa cũng bị chia cắt do sạt lở vùi lấp cả một phương tiện xe khách, buộc Lâm Đồng phải phân luồng từ xa….
Tổng cộng, toàn tỉnh ghi nhận trên 31 điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều tuyến đường, cầu cống bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn, đặc biệt tại Ka Đô, Tà Năng, và đường Đan Phượng (Lâm Hà).
Hiện có trên 138 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều khu vực như D'Ran, Ka Đô, Quảng Lập đã bị cô lập do lũ cuốn, buộc chính quyền và Bộ Chỉ huy Quân sự phải khẩn trương di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn ngay trong đêm.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều hồ chứa thủy điện lớn trên địa bàn đã phải tăng lưu lượng xả điều tiết qua tràn để đảm bảo an toàn công trình, bao gồm Hồ Đơn Dương (1.400m3/s), Đồng Nai 2, 3, 4, 5 và Đại Ninh…Việc xả lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực hạ du các xã Đức Trọng, D’Ran, Ka Đô, Quảng Lập, Hiệp Thạnh và Đơn Dương…
PHƯƠNG NAM - CHÍNH THÀNH