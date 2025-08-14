Cha mẹ không quốc tịch sinh con ở Việt Nam: Con mang quốc tịch nào? 14/08/2025 09:53

(PLO)- Nếu cha mẹ không quốc tịch nhưng có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam, con sinh ra tại Việt Nam sẽ được mang quốc tịch Việt Nam...

Tôi có người quen, vợ chồng họ sống ở biên giới, cả 2 vợ chồng đều không có quốc tịch. Hiện, người vợ đang mang thai, xin hỏi đứa bé sinh ra thì được xác định quốc tịch như thế nào?

Bạn đọc Minh Hải (TP.HCM)

Luật sư Phan Mậu Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Điều 9 Nghị định 191/2025, trường hợp trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha, mẹ đều là người không quốc tịch nhưng thường trú, tạm trú hợp pháp tại Việt Nam thì mặc nhiên có quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, cơ quan hộ tịch sẽ ghi nhận quốc tịch Việt Nam ngay trong giấy khai sinh của trẻ nếu đủ điều kiện, đồng thời thực hiện cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc tịch và hệ thống một cửa điện tử, bảo đảm quyền công dân cho trẻ ngay từ khi sinh ra (Quy định này củng cố thêm cơ sở pháp lý đã nêu tại Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 (sửa đổi 2014, 2025)).

Với trường hợp nêu, hai vợ chồng sống ở khu vực biên giới Việt Nam dù không có quốc tịch nhưng nếu có đăng ký thường trú hoặc tạm trú hợp pháp tại Việt Nam, khi người vợ sinh con tại Việt Nam, đứa trẻ sẽ được xác định mang quốc tịch Việt Nam từ khi sinh ra.

Lưu ý: Nếu cha mẹ không thường trú hoặc không tạm trú hợp pháp tại Việt Nam, việc xác định quốc tịch sẽ căn cứ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc qua thủ tục nhập quốc tịch.

Như vậy, để con được xác định quốc tịch Việt Nam, cha mẹ cần có đăng ký thường trú, tạm trú hợp pháp tại Việt Nam trước khi sinh.



Khi làm thủ tục khai sinh tại UBND cấp xã, cơ quan hộ tịch sẽ ghi quốc tịch Việt Nam ngay trên giấy khai sinh, không phải làm thủ tục nhập quốc tịch riêng.