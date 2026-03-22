Cháy linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc, TP Huế 22/03/2026 23:10

(PLO)- Linh vật ngựa tại công viên Thương Bạc (TP Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Tối 22-3, linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc (TP Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của nhiều người dân, du khách đi dạo, tham quan tại khu vực này.

Linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc (TP Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo các clip ghi lại, linh vật này cháy dữ dội, xung quanh có rất nhiều người dân đang đi dạo sử dụng điện thoại quay lại sự việc.

Đại diện Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế cho biết đã nắm được thông tin, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện ở đèn LED trang trí.

Người này cho biết thêm theo kế hoạch thì sau khi trưng bày, trang trí sẽ thu hồi sau một tháng, tuy nhiên đơn vị chưa triển khai thu hồi thì xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên.

Vào Xuân Bính Ngọ 2026, tại nhiều nơi ở Huế đặt nhiều hình tượng linh vật ngựa. Trong đó, hình tượng ngựa tại công viên Thương Bạc được tạo hình lấy cảm hứng từ Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trời.

Phần bờm và đuôi được cách điệu mềm mại, bay lượn theo hình tượng Long Mã - linh vật gắn với văn hóa Huế.