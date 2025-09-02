Chiến sự Nga - Ukraine 2-9: Ukraine hạ 2 trực thăng Mi-8 Nga ở Crimea; Nga bận rộn ở Donetsk trước khi thời tiết thay đổi 02/09/2025 06:03

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 63 cuộc giao tranh trong ngày; Nga tìm kiếm bước tiến ở Donetsk trước khi thời tiết thay đổi; Tổng tư lệnh Ukraine nói về thương vong quân đội Nga trong tháng 8.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp leo thang dữ dội ở chiến trường Donetsk.

Nhiều diễn biến nóng ở Donetsk, Crimea

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 1-9 đã có 63 cuộc giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga.

Giao tranh vẫn tiếp diễn trên 6 mặt trận, trong đó quân Nga vẫn hoạt động mạnh nhất ở khu vực TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, lực lượng Nga một lần nữa pháo kích vào một số khu định cư ở khu vực biên giới Ukraine, gồm tỉnh Chernihiv và Sumy, từ lãnh thổ Nga.

Lữ đoàn cơ giới số 53 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

. Ngày 1-9, phát ngôn viên của Quân đoàn số 11 Ukraine - ông Dmytro Zaporozhets nói rằng Nga dự kiến ​​sẽ phát động các cuộc tấn công mới vào TP Siversk (Donetsk) nhằm thiết lập chỗ đứng trong khu vực.

Theo tờ Kyiv Independent, TP Siversk là mục tiêu tiềm năng mới của Nga, nằm cách ngôi làng Verkhniokamianske mà Moscow đang kiểm soát ở Donetsk khoảng 10 km về phía tây.

Ông Zaporozhets cho biết thêm rằng lực lượng Nga đặt mục tiêu đảm bảo chỗ đứng gần Siversk trước khi thời tiết thay đổi, cho phép Moscow chiến đấu để giành quyền kiểm soát TP hoặc vượt qua TP trong mùa đông.

“Theo hướng Siversk, đối phương sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tấn công bằng thiết bị (hạng nặng) cho đến khi những cơn mưa mùa thu bắt đầu. Chúng tôi dự kiến ​​họ sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn khác” - ông Zaporozhets nói với đài Suspilne.

Cũng theo ông Zaporozhets, số lượng các cuộc pháo kích của Nga theo hướng Lyman gần Rừng Serebrianskyi đã tăng lên mỗi ngày.

“Quy mô pháo kích tại khu vực này gần đây đã tăng gần gấp 3 lần. Nếu trước đây chỉ có 80-90 lượt pháo kích mỗi ngày, thì hiện nay có thể lên tới 190 hoặc 200 lượt” - người phát ngôn nói.

. Ngày qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Trung đoàn 425 của Ukraine đã giành quyền kiểm soát làng Novoekonomichne (Donetsk). Làng Novoekonomichne nằm cách TP Pokrovsk khoảng 14 km về phía tây bắc.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các nhóm tấn công của Ukraine đã mất hai tuần chiến đấu để giành được khu vực và cắm cờ Ukraine tại trung tâm ngôi làng vào ngày 31-8.

. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 1-9 tuyên bố đã phá hủy 2 máy bay trực thăng Mi-8 của Nga ở bán đảo Crimea.

Theo HUR, máy bay không người lái (UAV) đã tấn công căn cứ không quân Hvardiiske của Nga, phá hủy nhiều máy bay trực thăng có giá trị ước tính khoảng 20-30 triệu USD.

Một tàu kéo quân sự, được cho là BUK-2190, cũng bị tấn công ở Vịnh Sevastopol.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng tư lệnh Ukraine: Nga mất gần 29.000 quân trong tháng 8

Ngày 1-9, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội Nga đã mất 28.790 quân trong cuộc chiến ở Ukraine chỉ riêng trong tháng 8.

“Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục hạ đối phương, đưa đất nước chúng ta tiến gần hơn tới một nền hòa bình công bằng” - ông Syrskyi nói.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Không quân thuộc quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 6.346 mục tiêu của Nga trong tháng 8.

“Trong suốt tháng 8, các đơn vị phòng không của Lực lượng Phòng vệ đã phá hủy 6.346 mục tiêu trên không, bao gồm: 5 tên lửa đạn đạo trên không Kh-47M2 Kinzhal; 55 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55SM; 20 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23; 20 tên lửa hành trình Kalibr; 4 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không Kh-59/69; 9 tên lửa hành trình Iskander-K; 2.129 UAV tấn công loại Shahed; 930 UAV trinh sát; 3.174 loại UAV khác”, theo tuyên bố của Không quân Ukraine.

Lực lượng này cũng báo cáo đã thực hiện 651 phi vụ trong tháng, bao gồm khoảng 430 phi vụ bảo vệ bằng máy bay chiến đấu và hơn 150 phi vụ tấn công và hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Zelensky: Sẽ có thêm hệ thống phòng không sau các cuộc tấn công của Nga

Ngày 1-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không sẽ được đẩy nhanh để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga.

“Chúng tôi đang đẩy nhanh việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không để tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa. Chúng tôi tin tưởng vào nỗ lực tối đa của các nhà ngoại giao Ukraine” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X nhưng không nêu rõ thỏa thuận cụ thể nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Tổng thống Zelensky đã chỉ thị cho Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine - ông Rustem Umerov phối hợp với các quan chức, chính quyền khu vực và các công ty năng lượng để mua thêm các hệ thống tầm ngắn và tầm trung và tăng tài trợ cho các nhà sản xuất UAV.

"Ưu tiên hàng đầu là chặn đứng UAV Shahed. Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc bảo vệ mạng lưới và cơ sở năng lượng ở các cộng đồng tiền tuyến và biên giới, cùng với nguồn cung cấp dự phòng” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky đưa ra thông báo sau khi Ukraine báo cáo về các cuộc tấn công dữ dội của Nga, bao gồm cuộc tấn công vào thủ đô Kiev ngày 28-8 khiến 25 người thiệt mạng.

Nga: Ukraine mất khoảng 1.245 quân trong ngày qua

Ngày 1-9, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng quân đội Ukraine mất tổng cộng khoảng 1.245 binh sĩ trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng Ukraine đã phóng 111 UAV vào các khu dân cư ở tỉnh này trong 24 giờ qua.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.