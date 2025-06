Chiêu trò đánh bạc qua ‘giải câu cá’ ở Tây Ninh 02/06/2025 20:23

Chiều 2-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức tổ chức giải câu cá ăn tiền mà đơn vị triệt phá vào ngày 31-5.

Tụ điểm này thu hút hàng trăm người từ nhiều địa phương như Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM và các tỉnh miền Tây tham gia.

Dàn “giải câu cá” công phu để tổ chức đánh bạc trá hình. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Trần Minh Hiếu (36 tuổi, còn gọi là Hiếu “Tà Nông”, ngụ tại khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) là người cầm đầu tụ điểm này.

Hiếu lập Công ty TNHH Hồ câu cá giải trí Minh Hiếu, tự ý tổ chức các “giải câu cá” thu phí và trao thưởng bằng tiền mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thông qua trang Facebook, Hiếu thường xuyên đăng bài quảng cáo, livestream về các giải đấu, thời gian tổ chức và cơ cấu giải thưởng và Hiếu đưa thông tin sai sự thật, rằng các giải câu cá đã được cấp phép nhằm thu hút người chơi.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Ảnh C.A

Khi công an ập vào kiểm tra hồ câu Minh Hiếu ở xã An Bình, huyện Châu Thành, bắt quả tang hoạt động đánh bạc dưới hình thức câu cá ăn tiền và công an mời làm việc 230 người.

Tang vật thu giữ gồm hơn 287 triệu đồng, 95 bộ dụng cụ câu cá, hai cân điện tử, chín phong bì đựng tiền trao thưởng, năm bộ đàm, 47 ô tô, 82 xe máy và nhiều tang vật khác liên quan.

Theo công an, trong ngày 31-5, Hiếu tổ chức bán 100 vé, mỗi vé 5 triệu đồng, tương ứng với một vị trí thả câu trong hồ. Người tham gia được chia thành hai bờ, mỗi bên 50 vị trí. Tổng số tiền bán vé là 500 triệu đồng.

Giải thưởng được chia thành nhiều hạng mục gồm: Giải heo (20 triệu đồng), giải tiếng (7 lần trao, mỗi lần 5 giải từ 5 triệu đến 10 triệu đồng) và giải ngày (giải nhất 100 triệu đồng, các giải còn lại từ 10 đến 30 triệu đồng). Tổng cộng, Hiếu thu lợi bất chính 67,5 triệu đồng từ hoạt động tổ chức giải.

Ngoài Hiếu, cơ quan công an xác định một số người khác gồm Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến cùng tham gia tổ chức, vận hành giải đấu, phân công nhiệm vụ cụ thể như bán vé, quản lý người chơi, phát thưởng...

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.