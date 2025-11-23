Choáng với cửa xe Bentley biết ‘nhảy múa’ theo yêu cầu của đại gia 23/11/2025 07:39

Đây không chỉ là lời chào độc đáo mà còn là tuyên ngôn về sự sống động và độc bản của Bentley. Phát minh này thiết lập chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp ô tô cao cấp.

Choáng với cửa xe Bentley biết ‘nhảy múa’ theo yêu cầu của đại gia. Ảnh: Bentley.

Bentley từng giới thiệu đèn chào mừng hoạt hình, còn được gọi là tác phẩm điêu khắc ánh sáng (light sculpture), trên dòng xe Batur. Giờ đây, hãng đang tiến thêm một bước đột phá nữa bằng cách cung cấp các hiệu ứng hoạt hình tùy chỉnh theo yêu cầu. Điều này có nghĩa là các khách hàng thượng lưu cuối cùng sẽ có thể tạo ra những lời chào độc nhất vô nhị kéo dài tối đa 11 giây.

Nhà sản xuất ô tô Anh quốc cho biết màn hình trình chiếu sẽ bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là "chuỗi giới thiệu" khi cánh cửa được mở ra lần đầu tiên. Tiếp theo, màn hình sẽ hiển thị hình ảnh động lặp lại liên tục.

Bentley cùng bộ phận cá nhân hóa Mulliner đã giới thiệu những khả năng mới này trong bộ sưu tập gần đây kỷ niệm Nhà hát Athenaeum Romania tại Bucharest. Bộ sưu tập đặc biệt này trình chiếu hình ảnh tòa nhà xuống mặt đất. Hình ảnh này được bao quanh bởi những "nốt nhạc nhảy múa", nhằm tượng trưng cho nghệ thuật âm nhạc.

Khả năng sáng tạo được đánh giá là gần như vô tận, khách hàng có thể thỏa sức thể hiện phong cách riêng. Ví dụ, Bentley lưu ý rằng các hình ảnh động có thể đơn giản như một chữ ký viết tay, hoặc phức tạp hơn như một chiếc lông vũ "rơi" nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Các hình ảnh động ấn tượng này được hiện thực hóa nhờ công nghệ tiên tiến vượt trội. Theo giải thích từ Bentley, hệ thống bao gồm ba nguồn sáng màu. Các nguồn sáng này chiếu qua năm thấu kính khác nhau và hai lăng kính vào một Thiết bị Gương Kỹ thuật số Micromirror (DMD) 8mm² cực kỳ hiện đại. Tín hiệu ánh sáng sau đó được hội tụ qua năm thấu kính khác, hiển thị hình ảnh động xuống mặt đất ngay khi cửa mở.

Để tăng thêm độ phức tạp, thiết bị nói trên bao gồm 415.800 gương nhôm cực kỳ nhỏ (chỉ rộng 16 micron). Các gương này có khả năng chuyển động và chính là yếu tố cốt lõi cho phép các hoạt ảnh diễn ra mượt mà. Đáng chú ý, mỗi chiếc gương siêu nhỏ này đảm nhận việc truyền tải một pixel của hình ảnh động.

Dù đây chỉ là một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về công nghệ, Bentley khẳng định việc cung cấp các hình ảnh động theo yêu cầu sẽ kết nối "thế giới đổi mới kỹ thuật số và sự sang trọng của thủ công". Đồng thời, nó thiết lập những tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp ô tô hạng siêu sang.