‘Chốt’ nhà đầu tư và mức phí trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận 28/11/2025 15:19

(PLO)- Bộ Xây dựng thực hiện chỉ định nhà đầu tư và chốt mức thu phí trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bộ Xây dựng cho biết dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT sẽ khởi công vào ngày 19-12.

Để chuẩn bị cho ngày khởi công, Bộ Xây dựng đã áp dụng hình thức chỉ định thầu theo khoản 2 điều 55 và khoản 3 điều 56 Nghị định 243/2025. Cụ thể, đây là dự án nhà đầu tư đề xuất và không sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, doanh nghiệp được chỉ định là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty CP Tasco, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự kiến năm 2028 tuyến cao tốc sẽ hoàn thành công tác mở rộng.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.172 tỉ đồng, giảm hơn 5.200 tỉ đồng so với báo cáo trước đây của đơn vị nghiên cứu. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 5.087 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 20.770 tỉ đồng; chi phí thiết bị gần 711 tỉ đồng, phần còn lại là chi phí dự phòng, tư vấn và các chi phí khác.

Thực tế, đoạn TP.HCM – Trung Lương trước đây được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Hiện mới thu hồi được 2.390 tỉ đồng trên tổng số 9.563 tỉ đồng vốn nhà nước bỏ ra, còn hơn 7.172 tỉ đồng chưa thu về.

Theo phương án chỉ định thầu trên thì nhà đầu tư sẽ mở rộng và thu hồi vốn trước đối với phần mở rộng, sau đó mới thu hồi số vốn ngân sách đã đầu tư cho đoạn TP.HCM - Trung Lương. Còn đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận về bản chất do một nhà đầu tư thực hiện, nên doanh nghiệp hoàn vốn xong sẽ bàn giao cho nhà nước.

Về thu phí, trên tuyến hiện mới thu phí đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi toàn tuyến hoàn thành, việc thu phí sẽ triển khai đồng bộ trên cả tuyến. Mức thu dự kiến vào năm 2029 là 2.100 đồng/PCU/km, đến năm 2032 tăng lên 2.352 đồng/PCU/km. Trung bình ba năm sẽ điều chỉnh phí một lần và đến năm 2050 dự kiến đạt mức cao nhất là 4.642 đồng/PCU/km.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tuyến cao tốc này là trục chính kết nối TP.HCM với nhiều tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, lưu lượng xe lớn, việc thu hồi vốn sẽ nhanh hơn.