Chủ quán cơm bị tố 'chặt chém' ở Phú Yên bị phạt 8,25 triệu đồng 05/02/2025 17:29

(PLO)- Quản lý thị trường phạt hành chính quán cơm Tân Mai ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tổng cộng 8,25 triệu đồng.

Ngày 5-2, lãnh đạo UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên xác nhận cùng ngày Đội Quản lý thị trường số 4 Cục quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 8,25 triệu đồng đối với bà Ngô Thị Kiều Mỹ Trang, chủ quán cơm Tân Mai ở xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Chủ quán cơm Tân Mai làm với với đoàn kiểm tra sau khi bị khách tố "chặt chém". Ảnh: MT

Theo đó, bà Trang bị phạt hành chính về hai hành vi, gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định với 7,5 triệu đồng; không niêm yết giá dịch vụ bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật với 750.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 4 yêu cầu chủ quán cơm Tân Mai thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, thực hiện niêm yết giá.

Như PLO đã thông tin, ngày 3-2, tức mùng 6 Tết, tài khoản TikTok "Bích Hồng" đăng tải thông tin tố quán cơm Tân Mai "chặt chém" khi tính bữa ăn chỉ hai tô cơm, hai đĩa trứng chiên, một tô canh rau mồng tơi thịt, một đĩa rau muống, một đĩa mực xào với giá 1.010.000 đồng.

Sau đó, UBND huyện Tuy An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện lập đoàn kiểm tra, xử lý theo quy định.