Chuyên gia bóng đá Malaysia “soi” CEO Frient là... tay núp lùm 31/03/2026 13:05

Chuyên gia bóng đá Pekan Ramli chỉ ra tuyển Malaysia có giám đốc điều hành - CEO Friend, người Canada ăn lương khủng nhưng bị cho là vô dụng, lại chỉ biết núp lùm.

Đã vậy, ông Friend chỉ làm việc... trực tuyến từ Canada, thậm chí có thể mắc phải các vấn đề về thuế.

Chuyên gia Pekan Ramli, cựu danh thủ bóng đá thuộc thế hệ đoạt vé dự Olympic Moscow 1980, bây giờ ông là một nhà phê bình bóng đá Malaysia. Vị này khẳng định: “Bóng đá Malaysia, đội tuyển Malaysia chẳng cần một CEO. Nhưng hiện nay đội tuyển lại có đến 1 trưởng CEO và 1 phó CEO lãnh lương cao nhưng họ chẳng làm được gì. Lâu lâu họ lượn qua Malaysia một lần, còn chủ yếu làm việc trực tuyến từ Canada".

CEO Friend không chịu trách nhiệm trong vụ 7 tuyển thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch bị chuyên gia bóng đá Pekan Ramli chỉ ra. Ảnh: Star.

Nhưng điều tệ hại nhất mà nhà phê bình Pekan Ramli nhìn ra ở ông Friend khi mang danh CEO của đội tuyển Malaysia lại không phải là người chịu trách nhiệm trong vụ 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch.

Chưa hết, FIFA đã từng “soi” về vai trò của ông Friend trong vụ gian lận hồ sơ nhập tịch và ông lên tiếng: “Tôi chỉ là người tư vấn đội tuyển Malaysia”. Ông Friend bị chỉ trích là không có trách nhiệm liên quan đến chuyện 7 cầu thủ giả mạo hồ sơ, nhưng lại mỗi tháng nhận lương rất lớn từ LĐBĐ Malaysia (FAM)

Chuyên gia Pekan Ramli còn ví von cách làm việc của ông Friend với đội tuyển Malaysia như thời giãn cách đại dịch COVID-19, là làm việc từ xa, thỉnh thoảng lại được FAM mua vé hạng thương gia bay đến Malaysia “cưỡi ngựa xem hoa” rồi về.