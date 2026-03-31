U-23 Việt Nam phải lấy điểm của “đệ nhị châu Á” 31/03/2026 12:20

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam chạm trán với chủ nhà U-23 Trung Quốc tại Tây An hứa hẹn kịch tính không kém trận tuyển quốc gia Việt Nam tiếp khách Malaysia cùng tối 31-3.

Năm 2019, HLV Park Hang-seo dẫn đội U-23 Việt Nam sang Quốc đá giao hữu thắng Trung Quốc 3-0, trong đó Tiến Linh lập cú đúp. Sau trận này, HLV Guus Hiddink mất ghế. 7 năm sau, đệ tam châu Á lại chạm trán á quân châu Á lúc 18 giờ 35 ngày 31-3, rất đáng xem.

Cần biết đội trẻ Việt Nam tham dự giải CFA Cup lần này nhằm tìm thêm những tài năng mới để có một đội tuyển Olympic mạnh chuẩn bị cho Asiad 2026 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

U-23 Trung Quốc (cam) trong trận hòa Thái Lan 2-2. Ảnh: CTP.

Quan điểm của HLV Đinh Hồng Vinh rất rõ ràng là cuộc chơi này nhằm rà soát con người, lối chơi để hướng đến tương lai. Các cầu thủ phải nỗ lực tột độ mới tiến bộ.

Phía bên kia, U-23 Trung Quốc ở thời điểm này như một cứu cánh cho bóng đá Trung Quốc khi gây tiếng vang trở lại ở đấu trường châu lục. Vừa qua, họ vào đến chung kết giải U-23 châu Á và thua Nhật Bản 0-4. Trước đó, U-23 Trung Quốc đánh bại Việt Nam 3-0 tại bán kết.

Đội trẻ Trung Quốc tham dự giải này với tư cách chủ nhà rất mạnh, với hầu hết là các gương mặt từng vào chung kết giải châu Á.

Đội trẻ Việt Nam trong trận thua U-23 Thái Lan 0-1. Ảnh: SS.

HLV Antonio Puche có nhiệm vụ gầy dựng lại niềm tin cho bóng đá Trung Quốc và ông đã làm được điều đó, ít ra là đưa đội trẻ vào chung kết châu lục. Lứa U-23 này hứa hẹn là tuyến kế thừa đội tuyển quốc gia đã được “tẩy rửa”, không dính líu thế hệ đàn anh và những gì bóng đá Trung Quốc dính phải, trong đó nhiều tuyển thủ lẫn quan chức cao cấp, HLV Li Thiết đi tù vì móc ngoặc, dàn xếp tỉ số.

Lượt trận cuối cùng của giải tứ hùng U-23 quốc tế CFA Cup sẽ rất hấp dẫn trong cả hai trận ngày 31-3: U-23 Thái Lan - U-23 Triều Tiên (16 giờ), U-23 Việt Nam - U-23 Trung Quốc (18 giờ 35).