Messi đá chính trận cuối World Cup 31/03/2026 11:31

(PLO)- Lionel Messi được xác nhận sẽ trở lại đội hình xuất phát của Argentina trong trận giao hữu với Zambia, là màn tổng duyệt cuối cùng trên sân nhà trước khi nhà đương kim vô địch thế giới bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu World Cup.

Quyết định tung Messi vào sân được HLV Lionel Scaloni công bố sau khi siêu sao 39 tuổi chỉ vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng không mấy thuyết phục 2-1 trước Mauritania.

Scaloni cho biết ông sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, với Messi đóng vai trò trung tâm trong lối chơi. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo Argentina đạt trạng thái tốt nhất trước giải đấu lớn nhất hành tinh. Dù chưa chính thức tuyên bố sẽ góp mặt tại World Cup, Messi vẫn là nhân tố chủ chốt trong chiến dịch vòng loại, cho thấy tầm ảnh hưởng không thể thay thế.

Nhà cầm quân người Argentina bày tỏ hy vọng Messi sẽ tham dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, điều có thể trở thành cột mốc lịch sử đối với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

HLV Svaloni hy vọng M10 sẽ tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ 6 liên tiếp. Ảnh: EPA.

Theo Scaloni, điều quan trọng không nằm ở áp lực thành tích mà ở việc Messi tận hưởng hành trình này, bởi đây nhiều khả năng là lần cuối anh xuất hiện ở sân chơi World Cup.

Trong trận đấu với Zambia, Messi sẽ sát cánh cùng bộ khung quen thuộc đã giúp Argentina thống trị vòng loại khu vực Nam Mỹ. Đội bóng xứ tango bước vào giải đấu với vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhờ sự ổn định và chiều sâu đội hình. Scaloni nhấn mạnh đây là bài kiểm tra cuối cùng trước khi ông tiến hành thử nghiệm thêm những nhân tố trẻ ở các trận tiếp theo.

Chiến thắng chật vật trước Mauritania khiến ban huấn luyện chưa thực sự hài lòng, và HLV Scaloni thẳng thắn cho rằng đó không phản ánh đúng năng lực của đội. Ông khẳng định nếu phong độ không được cải thiện, những điều chỉnh cần thiết sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng đội hình.

Messi cùng đồng đội Argentina là đương kim vô địch cúp thế giới. Ảnh: EPA.

Hiện tại, danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ đã được gửi lên Liên đoàn bóng đá Argentina, và đội hình chính thức 26 người sẽ được chốt vào cuối tháng 5. HLV Scaloni tiết lộ ông gần như đã hoàn thiện lựa chọn, nhưng mọi vị trí vẫn có thể thay đổi nếu cầu thủ không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Với sự trở lại của Messi cùng quyết tâm hoàn thiện đội hình, Argentina đang cho thấy họ hướng đến việc bảo vệ danh hiệu để khẳng định vị thế thống trị của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.