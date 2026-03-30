Báo động đỏ cho Man United 30/03/2026 16:26

(PLO)- Man United đang có một mùa hè mang tính sống còn, khi những vấn đề tồn đọng suốt mùa giải bắt đầu bộc lộ rõ ràng.

Đội bóng giàu truyền thống của nước Anh vẫn còn cơ hội chen chân vào nhóm dự Champions League, nhưng màn trình diễn thiếu ổn định khiến Man United chưa thể tạo niềm tin rằng mình đủ sức cạnh tranh với các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh.

Thực tế cho thấy phong độ của Quỷ đỏ lên xuống thất thường. Có những thời điểm họ chơi bùng nổ, nhưng ngay sau đó lại đánh mất chính mình trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Điều này phản ánh rõ sự thiếu ổn định trong hệ thống vận hành cũng như tâm lý thi đấu của toàn đội.

Một trong những bài toán nan giải nhất nằm ở hàng công. Man United đang thiếu một trung phong thực sự sắc bén có thể đảm bảo đầu ra bàn thắng đều đặn. Việc quá phụ thuộc vào một vài cá nhân khiến cách tiếp cận khung thành đối phương trở nên dễ bắt bài. Khi gặp các đội bóng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, sự bế tắc càng lộ rõ và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Mbeumo chưa phải là sát thủ đúng nghĩa ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Chính vì vậy, việc bổ sung một tiền đạo chất lượng đang được xem là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch chuyển nhượng. Ban lãnh đạo Man United hiểu rằng nếu không cải thiện khả năng ghi bàn, mọi tham vọng cạnh tranh danh hiệu sẽ chỉ dừng lại trên lý thuyết.

Bên cạnh đó, chiều sâu đội hình cũng là điểm yếu lớn. Lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều trụ cột rơi vào tình trạng quá tải, trong khi các phương án dự bị chưa đủ tầm để tạo ra khác biệt. Việc xoay tua thiếu hiệu quả khiến phong độ toàn đội giảm sút theo từng giai đoạn, đặc biệt ở những thời điểm quan trọng.

Ở khía cạnh chiến thuật, sự thiếu ổn định tiếp tục là vấn đề khiến ban huấn luyện đau đầu. Đội bóng có thể chơi hay trong một trận, nhưng lại không duy trì được sự tập trung và hiệu quả ở trận kế tiếp. Điều này cho thấy hệ thống chiến thuật vẫn chưa đạt độ hoàn thiện cần thiết.

HLV Carrick chỉ làm tạm quyền ở sân Old Trafford. Ảnh: EPA.

Vai trò của HLV vì thế trở nên cực kỳ quan trọng. Ông không chỉ cần điều chỉnh lối chơi mà còn phải định hình rõ ràng hướng phát triển lâu dài cho đội bóng. Bên cạnh đó, chiến lược chuyển nhượng cũng sẽ quyết định trực tiếp đến khả năng trở lại của Man United.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây được xem là cơ hội để Quỷ đỏ tái thiết. Nếu giải quyết triệt để những điểm yếu hiện tại, họ mới hy vọng lại cuộc đua danh hiệu. Ngược lại, thêm một mùa giải báo động đỏ sẽ xảy ra cho Manchester United.