Mục tiêu chuyển nhượng của MU Anderson nói rõ ưu tiên vào mùa hè 31/03/2026 12:39

(PLO)- Mục tiêu chuyển nhượng của MU, Elliot Anderson, đã nói rõ ưu tiên vào mùa hè của mình - "Tôi chỉ đang nghĩ về điều đó".

Elliot Anderson nằm trong danh sách ưu tiên chuyển nhượng của MU cho vị trí tiền vệ trong mùa hè này, nhưng ngôi sao của Nottingham Forest và đội tuyển Anh cũng đang được Manchester City săn đón.

Elliot Anderson khẳng định anh chỉ tập trung vào đội tuyển Anh, dù anh sẽ là tâm điểm của cuộc chiến chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng Anh mùa hè này. Manchester United rất muốn có tiền vệ của Nottingham Forest, đồng thời họ cũng đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với Manchester City.

Elliot Anderson, 23 tuổi, đã trở thành một ngôi sao được săn đón tại Premier League và Nottingham Forest sẽ quyết tâm giữ chân cầu thủ trụ cột của mình. Nhưng Anderson khẳng định anh sẽ không quên ưu tiên số 1 của mình, đó là tham dự World Cup 2026.

Mục tiêu chuyển nhượng của MU Anderson nói: “Rõ ràng là chúng ta có World Cup vào mùa hè này nên tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào đó. Được chơi cho đội tuyển Anh là tất cả những gì tôi đang nghĩ đến lúc này".

Anderson tập luyện tích cực cùng tuyển Anh. ẢNH: THE FA

Anderson cũng đang đối mặt với viễn cảnh chuyển từ cuộc chiến trụ hạng tại Premier League cùng Nottingam Forest sang mục tiêu vô địch World Cup cùng tuyển Anh, nhưng anh đã sẵn sàng cho thử thách. Anderson nói thêm: “Vâng, chắc chắn rồi.

Nhưng cuối cùng thì tất cả các trận đấu đều như nhau, tôi chỉ ra sân và cố gắng cống hiến hết mình, chiến đấu hết sức vì bất kỳ màu áo nào mình đang khoác lên người. Đó là tất cả những gì tôi đang làm".

Anderson gia nhập danh sách mục tiêu của MU cùng với những cái tên như Adam Wharton (tuyển thủ Anh), ngôi sao của Brighton là Carlos Baleba và Joao Gomes của Wolves, khi họ lên kế hoạch chiêu mộ một tiền vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuần trước, Casemiro đã xác nhận rằng anh sẽ không thay đổi quyết định rời Old Trafford khi hợp đồng của anh hết hạn vào tháng Sáu.

"Tôi vẫn đang rất tận hưởng khoảng thời gian ở Manchester", tiền vệ của MU Casemiro nói sau trận giao hữu thua 2-1 của tuyển Brazil trước Pháp tại Mỹ vào cuối tuần trước, "Tình cảm mà người hâm mộ dành cho tôi thật tuyệt vời. Nhưng tôi thực sự tin rằng quyết định đã được đưa ra và hoàn tất. Tôi tin rằng sẽ có một số khoảnh khắc khó khăn, những trận đấu cuối cùng này tại Manchester United".

Anderson đang là mục tiêu chuyển nhượng của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong khi đó, Anderson hy vọng sẽ gây ấn tượng khi đội tuyển Anh đối đầu với Nhật Bản tại Wembley vào rạng sáng mai 1-4, và sau đó anh sẽ trở lại thi đấu cùng Nottingham Forest. Đội bóng của HLV Vitor Pereira sẽ tiếp đón Porto ở tứ kết Europa League trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế.

Cầu thủ trẻ triển vọng một thời của Newcastle Anderson sẽ có cơ hội gây ấn tượng với MU khi Nottingham Forest hành quân đến Old Trafford vào tháng 5. Anderson hiện đang có hợp đồng với đội chủ sân City Ground đến năm 2029.