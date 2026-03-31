Tuyển Ý vướng bê bối gián điệp rúng động 31/03/2026 12:22

(PLO)- Tuyển Ý vướng vụ bê bối gián điệp trước thềm trận play-off World Cup 2026 gặp Bosnia, trong khi truyền thông Bosnia cáo buộc nhà vô địch World Cup 4 lần đã lén quay phim buổi tập luyện của đối thủ.

Liên đoàn bóng đá Bosnia và Herzegovina đã cáo buộc một binh sĩ người Ý thuộc Lực lượng Liên minh châu Âu tại Bosnia và Herzegovina (EUFOR) theo dõi buổi tập luyện của đội tuyển này trước trận chung kết play-off World Cup 2026 giữa tuyển Ý và Bosnia.

Bosnia sẽ tiếp đón nhà vô địch thế giới bốn lần tại sân vận động Bilino Polje ở Zenica vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng mai 1-4, sau chiến thắng kịch tính trong loạt sút luân lưu trước xứ Wales ở trận bán kết play-off World Cup tuần trước.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng của Bosnia đã bị gián đoạn bởi tranh cãi sau khi một binh sĩ EUFOR, được cho là người Ý, bị phát hiện quay phim lén buổi tập luyện của Bosnia ở Butmir hôm Chủ nhật.

Các báo cáo từ truyền thông Bosnia cho thấy người lính này có thể được nhìn thấy phía sau hàng rào đang quay phim các cầu thủ đang tập luyện. Sau khi nhận thấy người lính đã quay phim hơn 15 phút, lực lượng an ninh và các nhân viên đã tiếp cận anh ta và yêu cầu dừng việc quay phim.

Tuyển Ý trong trận thắng Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup 2026. ẢNH: EPA

Sportsport đưa tin rằng việc quay phim là "nỗ lực cài gián điệp trực tiếp" từ đội tuyển quốc gia Ý nhằm thu thập thông tin về chiến thuật của Bosnia khi Azzurri đang hướng tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên sau 12 năm. Liên đoàn bóng đá Bosnia được cho là đã gửi đơn khiếu nại lên EUFOR đặt tại Bosnia và Herzegovina.

Sân tập ở Butmir không có đủ biện pháp bảo vệ cần thiết trước một trận đấu lớn như vậy, và vì buổi tập mở cửa cho công chúng, chỉ có một hàng rào kim loại nhỏ đóng vai trò là rào cản giữa các cầu thủ và người xem.

Hình ảnh một người đàn ông mặc áo khoác rằn ri phía sau hàng rào nói trên đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy người này có liên hệ với đội tuyển Ý và ban huấn luyện của HLV Gennaro Gattuso.

Tuyển Ý đang tiến rất gần đến việc giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014, năm mà họ bị loại ở vòng bảng, sau khi đánh bại Bắc Ireland 2-0 tại Bergamo vào tuần trước ở bán kết play-off.

Đội bóng của HLV Gattuso là ứng cử viên sáng giá nhất để giành vé đến Bắc Mỹ. Tuy nhiên, sau chiến thắng ở bán kết play-off, tuyển Ý bị cáo buộc thể hiện "sự thiếu tôn trọng và kiêu ngạo" sau khi đoạn video ghi lại cảnh các cầu thủ Ý ăn mừng thất bại của xứ Wales trước Bosnia trong loạt luân lưu được công bố.

Các thành viên của đội tuyển Ý, bao gồm cả thủ môn Guglielmo Vicario của Tottenham, đã được quay phim ăn mừng loạt sút luân lưu từ một khu vực VIP tại sân vận động New Balance Era ở Bergamo, và đoạn video này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tiền đạo tuyển Bosnia, Edin Dzeko, đã lên tiếng về đoạn video và tin rằng mọi áp lực đều dồn lên người Ý, đội đã bị loại ở vòng play-off tại hai kỳ World Cup gần đây nhất.

"Tôi không hiểu tại sao Ý lại không muốn thi đấu ở xứ Wales; chúng tôi đã đến đó mà không hề sợ hãi và đã giành chiến thắng", Dzeko nói sau chiến thắng loạt sút luân lưu của Bosnia ở Cardiff, "Ý là một đội tuyển quốc gia xuất sắc, đã từng vô địch bốn kỳ World Cup. Nếu họ sợ thi đấu ở Wales, thì có điều gì đó không ổn. Sau khi không đủ điều kiện tham dự hai kỳ World Cup gần đây nhất, giờ đây tuyển Ý đang thi đấu vì một mục tiêu rất quan trọng".

Edin Dzeko nói thêm: "Dimarco đã viết thư cho tôi nói rằng anh ấy không có ý xúc phạm ai. Tôi trả lời rằng đối với tôi thì không có vấn đề gì cả. Mỗi người có sở thích riêng, điều đó là bình thường. Tôi không thể ăn mừng, vì tôi thà tránh gặp Ý trong trận chung kết hơn. Bạn phải cẩn thận và khôn ngoan, đặc biệt là ngày nay với mạng xã hội, nơi mọi thứ đều bị thổi phồng quá mức".