Bruno Fernandes bất lực trong lần đầu tiên làm đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha 31/03/2026 12:59

Đội tuyển Bồ Đào Nha không ghi được bàn thắng nào trước Mexico trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, khi đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes, không thể giúp đội nhà giành chiến thắng trước Mexico.

Bruno Fernandes lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha trong bối cảnh Cristiano Ronaldo và Bernardo Silva vắng mặt. Selecao đã bị cầm hòa 0-0 tại Estadio Azteca trong trận đấu mở màn cho chuỗi hai trận đấu giao hữu trong tháng Ba, khi HLV Roberto Martinez đánh giá các lựa chọn hiện có cho World Cup.

HLV Martinez đã thiếu vắng Cristiano Ronaldo bị chấn thương trong trận đấu tại Mexico City, mặc dù Bồ Đào Nha đã ghi tới 9 bàn vào lưới Armenia trong trận đấu gần nhất mà không có cựu ngôi sao của MU. Trận đấu không thiếu những pha tấn công chất lượng, với việc Bruno Fernandes đá ở vị trí số 10 phía sau Goncalo Ramos, và Francisco Conceicao, Joao Felix, Goncalo Guedes và Pedro Neto đều được thi đấu 45 phút mỗi người.

Bruno Fernandes, người sở hữu số lần khoác áo đội tuyển và số bàn thắng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong danh sách triệu tập vào tuyển Bồ Đào Nha trong tháng Ba, đã nỗ lực hết mình nhưng không thể giúp đội nhà tìm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 khá tẻ nhạt, để lại nhiều điều cho HLV phải suy nghĩ.

Bồ Đào Nha và Bruno Fernandes không phải chờ đợi lâu để trở lại thi đấu và tìm kiếm kết quả tốt hơn trước đội tuyển Mỹ vào lúc 6 giờ sáng mai 1-4. Dưới đây là những gì báo chí Bồ Đào Nha đã nói về Bruno Fernandes sau trận hòa 0-0 của Bồ Đào Nha trước Mexico.

Bruno Fernandes có một trận đấu đầy khó khăn và bất lực trong lần đầu mang băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: MIRROR/GETTY

Record

Mặc dù trận đấu có thể không phải là màn trình diễn hấp dẫn nhất, nhưng tờ Record thừa nhận Bruno Fernandes đã tham gia vào một trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất của trận đấu. "Cơ hội tốt nhất đến ở phút thứ 27 khi Goncalo Ramos sút trúng cột dọc sau đường kiến ​​tạo tuyệt vời của Bruno", tờ báo của Bồ Đào Nha Record viết.

Ngoài ra còn có một số lo ngại rộng hơn, khi Bruno Fernandes và các đồng đội gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. "Đúng là Mexico lùi sâu hơn, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không mang lại nhiều hiệu quả thực tế," bài viết trên tờ Record tiếp tục.

Bồ Đào Nha có thể kỳ vọng kiểm soát bóng vượt trội trước các đối thủ ở vòng bảng World Cup, khi nằm chung bảng với Uzbekistan, Colombia và đội thắng trong trận play-off giữa Jamaica và Cộng hòa Dân chủ Congo. Một trận giao hữu khác với Hoa Kỳ - đội đã để thủng lưới 5 bàn trước Bỉ ở trận đấu trước - sẽ mang đến cho các cầu thủ tấn công của Bồ Đào Nha thêm cơ hội để chứng minh cho huấn luyện viên Martinez thấy lý do tại sao họ xứng đáng có một suất tham dự World Cup.

2. O Jogo

Tờ O Jogo cũng thừa nhận không có nhiều điều đáng chú ý về trận đấu. Tuy nhiên, tờ báo cũng của Bồ Đào Nha này đã đăng tải những lời phát biểu của HLV Roberto Martinez về sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột Vitinha.

"Vitinha là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy biết cách kiểm soát bóng, phòng ngự khi có bóng và dẫn dắt trận đấu theo hướng chúng ta cần", HLV Martinez nói, "Và hôm nay chúng tôi muốn xem liệu Bồ Đào Nha có thể kiểm soát trận đấu mà không có Vitinha hay không. Và tôi rất hài lòng. Nhưng đúng là cậu ấy là một cầu thủ chủ chốt của chúng tôi".

Tờ báo cũng mô tả việc Bruno Fernandes đeo băng đội trưởng ngay từ đầu trận đấu khi Ronaldo và Bernardo Silva vắng mặt là điều "đáng chú ý". Đây là lần đầu tiên Bruno đá chính với tư cách đội trưởng Bồ Đào Nha trong trận đấu thứ 86 khoác áo đội tuyển, dù anh không còn xa lạ với việc đeo băng đội trưởng ở cấp CLB.

3. FIFA.com

Trang web tiếng Bồ Đào Nha của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhấn mạnh cơ hội mà Bruno Fernandes tạo ra cho Ramos. "Cơ hội tốt nhất trong hiệp một đến từ chính đôi chân của cậu ấy," bài báo viết khi đề cập đến đội trưởng của MU.

Tiền đạo Paulinho, hiện đang thi đấu tại Mexico, đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 5 năm, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả tại sân Azteca. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm thiếu sắc bén có thể đã gây khó khăn cho Bruno và các đồng đội.

"Ngay cả sự trở lại đầy ấn tượng của Paulinho cũng không thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha phá vỡ thế bế tắc, và cả hai đội đều ra về với cảm giác thất vọng về kết quả trận đấu", bài viết của FIFA cho biết thêm, "Bồ Đào Nha và Mexico sẽ trở lại sân cỏ vào thứ Ba (31-3, ngày 1-4 giờ Việt Nam) để lần lượt đối đầu với Hoa Kỳ và Bỉ".

Goncalo Ramos không thể dẫn dắt hàng công Bồ Đào Nha thay cho Cristiano Ronaldo. ẢNH: MIRROR/GETTY

4. Jornal de Noticias

Một ấn phẩm khác, Jornal de Noticias cũng nhận xét trận đấu không có gì đáng chú ý. Họ cũng thừa nhận sự tham gia của Bruno Fernandes trong hiệp một nhưng đánh giá đó trong bối cảnh một trận đấu nhạt nhẽo.

"Trong trận đấu được mở cửa trở lại tại sân vận động Azteca huyền thoại, chỉ có một cơ hội thực sự được ghi nhận trong 45 phút đầu tiên, khi Bruno thực hiện đường chuyền một chạm cho Gonçalo Ramos, cú sút của Ramos đã bị cột dọc cản phá", bài báo cho biết, "Với nhịp độ chậm, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng nhưng không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn rõ rệt nào.

Hiệp hai cũng không khác gì. HLV Roberto Martinez đã thực hiện bảy sự thay đổi người trong giờ nghỉ giữa hiệp để làm mới đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng họ vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới Mexico".