Bí mật cuộc rút lui của 10 cầu thủ Arsenal khỏi đội tuyển quốc gia 31/03/2026 13:45

(PLO)- Tranh cãi đang bùng lên tại Anh khi hàng loạt cầu thủ Arsenal đồng loạt rút khỏi đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Matchday tháng 3-2026.

Sự việc cầu thủ Arsenal bỏ tuyển diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm khi cuộc đua vô địch Premier League bước vào giai đoạn quyết định, khiến nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về động cơ thực sự phía sau những quyết định này.

Cựu tiền đạo Aston Villa, Gabby Agbonlahor, hiện là bình luận viên, đã không ngần ngại chỉ trích gay gắt. Theo ông, việc các cầu thủ rút lui hàng loạt là dấu hiệu cho thấy kỳ nghỉ quốc tế đang bị lợi dụng để phục vụ lợi ích của CLB. Agbonlahor thậm chí đề xuất một quy định cứng rắn là bất kỳ cầu thủ nào xin rút khỏi đội tuyển quốc gia sẽ phải bị treo giò ở trận đấu kế tiếp tại Premier League.

Quan điểm này xuất phát từ con số gây sốc khi có tới 10 cầu thủ Arsenal không tham gia nghĩa vụ quốc tế trong tháng này. Agbonlahor nhấn mạnh rằng khoác áo đội tuyển là niềm tự hào lớn lao, và nếu tình trạng này tiếp diễn, giá trị của bóng đá quốc tế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông cũng kêu gọi các ngôi sao lớn như Harry Kane lên tiếng để bảo vệ tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo.

HLV Arteta lo ngại Man City bám sát phía sau ở Premier League. Ảnh: EPA.

Danh sách rút lui của Arsenal bao gồm nhiều cái tên đáng chú ý. William Saliba là người đầu tiên vắng mặt sau khi không được triệu tập lên tuyển Pháp, ngay sau thất bại của Arsenal trước Man City ở chung kết Carabao Cup. Eberechi Eze cũng không góp mặt trong các trận giao hữu của tuyển Anh, trong khi Jurrien Timber và Martin Odegaard đều rút lui do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Leandro Trossard rời trại tập trung tuyển Bỉ, Martin Zubimendi chia tay đội tuyển Tây Ban Nha, còn Piero Hincapie trở lại Anh từ đội tuyển Ecuador. Noni Madueke cũng buộc phải rời đội tuyển Anh vì chấn thương đầu gối gặp phải trong trận hòa với Uruguay. Bên cạnh đó, Bukayo Saka và Declan Rice được cho nghỉ ở giai đoạn đầu khi HLV Thomas Tuchel chia đội hình thành hai nhóm tập luyện riêng biệt.

Tất cả những diễn biến này diễn ra trong hoàn cảnh Arsenal đang đối diện cơ hội lớn để giành chức vô địch Premier League. Dù đang tạo khoảng cách 9 điểm với Manchester City, đội bóng của Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu, đồng nghĩa áp lực vẫn rất lớn. Việc đảm bảo thể lực cho các trụ cột trở thành ưu tiên hàng đầu của HLV Mikel Arteta trong giai đoạn nước rút.

Các ngôi sao Arsenal bị nghi ngờ lách luật FIFA. Ảnh: EPA.

Chính yếu tố này khiến nhiều người tin rằng việc rút khỏi đội tuyển quốc gia của cầu thủ Arsenal không hoàn toàn đơn thuần vì lý do chuyên môn hay chấn thương. Những nghi ngờ về việc “giữ chân” cầu thủ để phục vụ mục tiêu vô địch đang ngày càng lan rộng.

Dù chưa có bằng chứng cụ thể, tranh cãi này đã làm dấy lên câu hỏi lớn về sự cân bằng giữa lợi ích CLB và nghĩa vụ quốc gia. Khi mùa giải bước vào thời điểm căng thẳng nhất, ranh giới giữa chiến lược hợp lý và hành động gây tranh cãi dường như trở nên mong manh hơn.