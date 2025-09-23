CLB Công an Hà Nội tự tin thắng Cebu dù vắng Quang Hải 23/09/2025 16:10

(PLO)- Một ngày trước cuộc chạm trán tại sân Hàng Đẫy, HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội tin tưởng ông sẽ giúp các học trò đánh bại đội khách Cebu đến từ Philiipines.

CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Dynamic Herb Cebu (Philippines) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A giải bóng đá vô địch các CLB Đông Nam Á vào lúc 19 giờ 30, ngày 24-9. Cả hai nhà cầm quân đều khẳng định mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Cebu đánh giá cao chủ sân Hàng Đẫy

HLV Glenn Ramos của Cebu mở đầu bằng những lời đánh giá đầy tôn trọng dành cho đại diện Việt Nam. Ông cho rằng CLB Công an Hà Nội đang sở hữu lực lượng đồng đều, lối chơi gắn kết và đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng. Ông Ramos thẳng thắn: “Tôi đã theo dõi họ thi đấu, đặc biệt là trận gặp Bắc Kinh Quốc An (hòa 2-2) ở giải AFC Cup. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là tiền đạo Alan, một mũi nhọn vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, Cebu đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng tôi đến Hà Nội học hỏi những sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng”.

Tiếp lời thầy, cầu thủ River Leddel cũng chia sẻ niềm háo hức. Anh cho biết đội đã phân tích kỹ lối chơi cũng như điểm mạnh của các ngoại binh CLB Công an Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh Cebu đến Việt Nam với tinh thần tôn trọng đối thủ nhưng vẫn đặt mục tiêu cao nhất. Rõ ràng, sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở lượt trận mở màn, đội bóng đến từ Philippines đang rất khát điểm và họ chọn cách nhập cuộc bằng sự tự tin để nuôi hy vọng cạnh tranh chiếc vé đi tiếp.

Cebu đã thua Tampines Rovers 1-3 trong trận ra quân nên rất quyết tâm có điểm ở sân Hàng Đẫy. Ảnh: CCT.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ. Chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức – Brazil thừa nhận đội bóng sẽ gặp không ít khó khăn khi thiếu vắng ba trụ cột quan trọng vì chấn thương là đội trưởng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh. Dẫu vậy, ông khẳng định chiều sâu lực lượng sẽ giúp CLB Công an Hà Nội có được sự thay thế xứng đáng.

“Tôi biết ơn ban lãnh đạo vì đã xây dựng một đội hình chất lượng. Các cầu thủ dự bị của chúng tôi luôn sẵn sàng và tôi tin họ sẽ chứng minh giá trị. Chỉ có chiến thắng mới giúp chúng tôi tiến xa tại giải”, HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Polking bảo vệ học trò quyết liệt

Một trong những điểm nóng của đội chủ sân Hàng Đẫy là vị trí thủ môn. Sau một vài sai sót đáng tiếc ở trận ra quân, liệu Nguyễn Filip có còn được tin tưởng? HLV Polking trả lời dứt khoát: “Filip vẫn là số một trong khung thành của chúng tôi, cũng là một trong những thủ môn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Sai lầm là điều bình thường trong bóng đá. Tôi đã trao đổi thẳng thắn với cậu ấy và tin chắc rằng Nguyễn Filip sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

HLV Polking động viên Nguyễn Filip đứng dậy làm lại. Ảnh: CCT.

Nhắc về trận mở màn thua ngược Pathum United 1-2, ông Polking không giấu sự tiếc nuối. CLB Công an Hà Nội từng ghi bàn dẫn trước và có lợi thế chơi hơn người trong nửa thời gian thi đấu, nhưng lại để ngôi sao Chanathip ghi cú đúp, mang về chiến thắng cho đội bóng Thái Lan. Chính vì thế, màn tiếp đón Cebu mang ý nghĩa sống còn với đại diện Việt Nam, bởi một kết quả không tốt sẽ khiến hành trình tại Shopee Cup trở nên khó khăn gấp bội.

Ông thầy 48 tuổi cũng nhấn mạnh vai trò của những giải đấu tầm khu vực và châu lục. Theo ông, việc được cọ xát với các CLB mạnh đến từ Thái Lan, Singapore, Philippines hay thậm chí là Trung Quốc sẽ giúp các cầu thủ CLB Công an Hà Nội nâng tầm bản lĩnh.

“Chúng tôi muốn góp mặt thường xuyên ở những sân chơi quốc tế. Tại đây, cầu thủ học hỏi được nhiều điều và tôi tin điều này sẽ giúp họ trưởng thành hơn. Dù kết quả thế nào, những trận đấu như thế luôn là bài học quý giá”, Polking chia sẻ thêm.

Chủ sân Hàng Đẫy chỉ có mỗi mục tiêu 3 điểm sau cú sẩy chân ở trận ra quân giải Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Về phần mình, Cebu bước vào cuộc chạm trán tại Hàng Đẫy với tâm thế chẳng còn gì để mất. Họ nhận thức rõ bảng A là bảng đấu tử thần khi có hai đại diện Thái Lan hùng mạnh – Buriram United và Pathum United – cùng sự hiện diện của CLB Công an Hà Nội. Chính vì vậy, một kết quả có lợi trên đất Việt Nam mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội có lợi thế nhiều về lực lượng và sân bãi. Khán giả Thủ đô được dự báo sẽ sát cánh với thầy trò Polking sau khi đội đã để thua đáng tiếc trong ngày ra quân. Sự cổ vũ cuồng nhiệt chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ cháy hết mình. Đặc biệt, người hâm mộ chờ đợi màn trình diễn bùng nổ của Alan, chân sút được chính đối thủ Cebu cảnh báo là “mối nguy hiểm số một”.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, CLB Công an Hà Nội có khả năng tạo ra một chiến thắng thuyết phục và thậm chí là thắng đậm để lấy lại niềm tin, đồng thời duy trì cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết.