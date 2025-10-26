Giáo dục

Clip: Không khí rực lửa tại điểm cầu Huế, tiếp sức cho Duy Khoa trong chung kết Olympia

(PLO)- Cổ động viên tại Huế tạo nên không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho Lê Quang Duy Khoa tự tin tại vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Sáng 26-10, hàng ngàn cổ động viên đã lấp đầy Nhà hát sông Hương (TP Huế), tạo nên không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho Lê Quang Duy Khoa (học sinh Trường THPT Quốc học Huế) tại điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

NGUYỄN DO
