Clip: Không khí rực lửa tại điểm cầu Huế, tiếp sức cho Duy Khoa trong chung kết Olympia 26/10/2025 09:55

(PLO)- Cổ động viên tại Huế tạo nên không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho Lê Quang Duy Khoa tự tin tại vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.