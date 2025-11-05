Công an Đồng Nai khuyến cáo người dân cảnh giác với lời mời 'việc nhẹ, lương cao‘ 05/11/2025 14:08

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với các lời mời "việc nhẹ, lương cao", tránh bị các đối tượng lợi dụng đưa vào những cơ sở hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Chiều 4- 11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia.

Tháo chạy khỏi cơ sở lừa đảo ở Campuchia

Trước buổi trao trả công dân Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã làm việc với cơ quan chức năng Campuchia và tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 65 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu tỉnh Siem Reap (Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia).

Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: CA



Trong tổng số 65 công dân có 64 công dân đã chạy thoát khỏi một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey. Người còn lại bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Tất cả công dân đang sinh sống tại 24 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó nhiều nhất là TP.HCM có 9 người, tiếp đó là Hà Nội 6 người… Những người này hầu hết còn khá trẻ từ 18 đến 40 tuổi.

Làm việc với cơ quan chức năng sau hầu hết người được trao trả cho biết bị lừa qua Campuchia khi đi tìm làm. Sau đó có một số người đã liên hệ trao đổi đưa qua Campuchia để làm việc quản lý với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Trong tổng số 65 công dân thì có đến 64 công dân đã chạy thoát khỏi một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey. Ảnh: CA

Khi qua Campuchia những người này được đưa vào những công ty hoạt động lừa đảo trực tuyến dưới sự quản lý của nhóm người. Những người này ăn ở ngay trong khu vực quản lý không được đi ra ngoài, hàng ngày có nhiệm vụ gọi điện theo vào số điện thoại đã được cung cấp rồi lừa đảo theo “kịch bản” đã có sẵn, nếu không làm theo, họ bị đe dọa, hành hung.

Đặc biệt, có một trường hợp nam thanh niên 20 tuổi ở xã Tân Khai (khi về vừa đặt chân về Việt Nam khi làm việc với cơ quan chức năng đã tố cáo một người ở cùng xã đã có hoạt động lừa đảo, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Cảnh giác với lời hứa 'việc nhẹ, lương cao'

Đây là lần thứ hai lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Nai tiếp nhận công dân Việt Nam liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến từ phía Campuchia trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Trước đó, ngày 30-7, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 85 công dân Việt Nam về nước từ các cơ quan chức năng Campuchia. Nhóm người này bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Kratie do có "hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến" trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến của nước bạn.

Lực lượng Đồn Biên phòng và Công an các tỉnh Đồng Nai làm việc với công dân được phía Campuchia trao trả. Ảnh: CA

Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cho biết trước khi tiếp nhận công dân từ Campuchia trở về nước, đơn vị phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan xác minh nhân thân, tra cứu trên phần mềm xuất, nhập cảnh, sàng lọc theo đúng quy định.

Cũng theo thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, để ngăn chặn công dân Việt Nam bị dụ dỗ qua Campuchia hoạt động lừa đảo trực tuyến, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, xuất, nhập cảnh.

“Ngoài ra, đơn vị phối hợp các phòng chức năng nghiệp vụ của cơ quan điều tra, các lực lượng chức năng cửa khẩu và địa phương vận động, nắm tình hình từ sớm, từ xa để tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép”, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết thêm.

Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với một thiếu nữ 17 tuổi được giải cứu. Ảnh: CA

Một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay hoạt động loại tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia diễn biến phức tạp, gây hậu quả khôn lường. Kẻ gian dụ dỗ, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để bán cho các công ty, cơ sở chuyên tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng.

Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đạt chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, quay phim gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc, hoặc bán cho các cơ sở khác. Để tránh mắc bẫy của kẻ xấu, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ xuất cảnh trái phép "việc nhẹ lương cao".

Khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ, liên hệ với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ và tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, xuất khẩu lao động.

Trong trường hợp công dân bị dụ dỗ, lừa gạt, lôi kéo đi lao động và bị cưỡng bức lao động thì báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết, tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang".