Công an Hà Nội thông tin sai phạm tại Công ty Bảo Tín Minh Châu 06/04/2026 17:42

(PLO)- Cơ quan điều tra xác định giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng.

Chiều 6-4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình an ninh trật tự quý 1-2026, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, từ ngày 28-10-2024, công ty thay đổi người đại diện pháp luật sang bà Phạm Lan Anh.

Đại diện PC03 thông tin về vụ việc vi phạm của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: MINH TRÚC

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý.

Trong đó, phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm Misa dùng để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, để tránh sự kiểm tra, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro. Công ty chuyển sang dùng hệ thống Excel và phần mềm Fox AI để theo dõi mua bán. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm Misa để khai báo thuế.

Trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của công ty khoảng 13.700 tỉ đồng. Con số này chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng tiền thuế VAT.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu và số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ngày 2-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.