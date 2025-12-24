Công an Lâm Đồng liên tiếp vây ráp các sới bạc 24/12/2025 11:29

(PLO)- Chỉ trong vài ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng liên tiếp đột kích, triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc, bắt giữ hàng chục người và thu giữ số tiền lớn.

Ngày 24-12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc hoạt động tinh vi, bắt giữ hàng chục đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhiều tụ điểm đánh bạc bị công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá. Ảnh: VÕ TÙNG

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương như Đồng Nai, Lào Cai… Để đối phó lực lượng chức năng, nhóm này thường tổ chức đánh bạc vào ban đêm, thay đổi địa điểm liên tục, bố trí người cảnh giới và hạn chế người lạ.

Cụ thể, ngày 13-12, Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự đột kích sới đá gà tại thôn 10, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ hơn 3,7 triệu đồng, 5 con gà chọi cùng nhiều vật dụng liên quan. Khu vực sới được các đối tượng che bạt kín để tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, một đối tượng thừa nhận chỉ nghĩ “đánh bạc cho vui, kiếm tiền sắm Tết”. Tuy nhiên khi bị bắt, người này mới nhận ra hậu quả và ảnh hưởng lớn đến gia đình.

Phòng Cảnh sát hình sự, công an Lâm Đồng liên tiếp triệt phá các điểm đánh bạc trong dịp gần tết. ẢNh: PHƯƠNG NAM

Đến ngày 14-12, tại thôn 8, xã Thuận Hạnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh liêng ăn tiền trên 3 chiếu bạc. Tang vật thu giữ gồm hơn 52 triệu đồng, nhiều điện thoại di động và các bộ bài tây.

Theo Thiếu tá Võ Văn Dự, Tổ công tác khu vực, khi lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, toàn bộ nhóm này nhanh chóng bị khống chế nhờ quá trình theo dõi, bám sát địa bàn từ trước của các trinh sát.

Nhiều người đánh bạc bị bắt giữ. ẢNh PHƯƠNG NAM

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết trong số các đối tượng bị bắt có nhiều người từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định, đặc biệt với các trường hợp tái phạm. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp công an cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm.