Công an làm việc với người đăng thông tin sai về du lịch biển Cửa Lò 01/05/2026 19:13

(PLO)- Người đăng hình ảnh bãi tắm biển Cửa Lò với thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng lên trang cá nhân đã bị công an mời làm việc.

Ngày 1-5, Công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã làm việc với ĐTT (trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An), là chủ tài khoản Facebook Thanh Sói.

Theo đó, ngày 30-4, bà T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật, chưa kiểm chứng về hình ảnh du lịch Cửa Lò. Hành động này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch trên địa bàn.

Cán bộ công an làm việc với chủ Facebook Thanh Sói.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Cửa Lò đã mời bà T đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bà thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ sai phạm của mình. Bà đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, viết cam kết và đăng bài đính chính thông tin trên mạng xã hội.

Công an phường Cửa Lò đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hiện bà T đã gỡ thông tin cũ và đăng dòng trạng thái mới: “Ngày 30-4, tôi có đăng bài với nội dung thiếu sự kiểm chứng về du lịch Cửa Lò, làm ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương. Bản thân tôi đã nóng vội, nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả của việc đăng tải bài viết. Nay tôi xin đính chính: Nội dung đăng tải trước đó là sai sự thật. Tôi xin lỗi chân thành đến các cấp chính quyền và kính chúc du lịch Cửa Lò ngày càng phát triển”.