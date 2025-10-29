Công an tìm bị hại trong vụ án giả danh thẩm phán ở Lâm Đồng 29/10/2025 15:57

(PLO)- Công an đề nghị người bị hại của bị can Lâm Thị Hương nộp đơn tố giác trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến PC01 Công an Lâm Đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo tìm người bị hại, người liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng do bị can Lâm Thị Hương thực hiện.

Cơ quan CSĐT khám xét chỗ ở của Lâm Thị Hương.

Bị can Lâm Thị Hương (tức Hoài, 37 tuổi), nghề nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng, nơi ở hiện tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án được nhanh chóng, kịp thời Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan truyền thông thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng ai là người bị hại trong vụ án trên hoặc có vụ việc liên quan đến Lâm Thị Hương đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 18-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Thị Hương, (quê ở tỉnh Nam Định, ngụ Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 7-2025, VKSND Tối cao chuyển đơn của một công dân ở phường 1 Bảo Lộc đến Công an tỉnh Lâm Đồng, nội dung tố cáo bị Lâm Thị Hương giả danh thẩm phán, lừa đảo "chạy án", để giúp thắng kiện trong một vụ án dân sự.

PC01 đã vào cuộc và xác định Lâm Thị Hương đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để lừa đảo bà H. Cụ thể Hương bịa đặt thông tin rằng do quen biết nên đã nhờ được thẩm phán C là thẩm phán TAND Tối cao tại TP.HCM để giúp bà H thắng kiện.

Lâm Thị Hương đã tạo tài khoản zalo giả danh thẩm phán và gửi tin nhắn và hình ảnh cho chính Hương rồi đưa cho bà H xem, khiến bà H tin tưởng có thẩm phán đang giúp đỡ nên chuyển tiền để “chạy án”.

Lâm Thị Hương còn mượn tài khoản ngân hàng của một người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả, gửi cho nạn nhân, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho người của thẩm phán.

Hương còn nhờ một người đàn ông giả danh thẩm phán nói chuyện điện thoại để bà H tin tưởng chuyển tiền. Tổng cộng Hương đã nhận 1,3 tỉ đồng do bà H.

PC01 xác định toàn bộ số tiền này Hương chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Theo PC01, người liên quan có thể nộp đơn tố giác tội phạm trực tiếp tại địa chỉ Trực ban hình sự số: 28 Yaguot - phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại: 02633.822.097 hoặc nộp đơn theo đường bưu điện gửi đến Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: 04 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Đồng Văn Đàn, số điện thoại 0971.317.599 để được hướng dẫn.