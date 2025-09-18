Bắt giam người giả danh thẩm phán để nhận tiền tỉ 'chạy án' 18/09/2025 13:10

Ngày 18-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Thị Hương, (tức Hoài, 37 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định), ngụ, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng và cũng là nơi bán vật liệu xây dựng của bị can. Ảnh PC01.

Tháng 7-2025, VKSND Tối cao chuyển đơn của công dân NTH, ngụ phường 1 Bảo Lộc đến Công an tỉnh Lâm Đồng, nội dung tố cáo bị Lâm Thị Hương chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng giả danh thẩm phán, lừa đảo "chạy án", để giúp thắng kiện trong một vụ án dân sự.

PC01 đã vào cuộc và xác định Lâm Thị Hương đã sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi để lừa đảo bà H. Cụ thể Hương bịa đặt thông tin rằng do quen biết nên đã nhờ được thẩm phán C là thẩm phán TAND Tối cao tại TP.HCM để giúp bà H thắng kiện.

Lâm Thị Hương đã tạo tài khoản zalo giả giả danh thẩm phán và gửi tin nhắn và hình ảnh cho chính Hương rồi đưa cho bà H xem, khiến bà H tin tưởng có thẩm phán đang giúp đỡ nên chuyển tiền để “chạy án”.

Lâm Thị Hương còn mượn tài khoản ngân hàng của một người khác để chụp ảnh các giao dịch chuyển tiền giả, gửi cho nạn nhân, khẳng định rằng tiền đã được chuyển cho người của thẩm phán.

Hương còn nhờ một người đàn ông giả danh thẩm phán nói chuyện điện thoại để bà H tin tưởng chuyển tiền.

Tổng cộng Hương đã nhận 1,3 tỉ đồng do bà H.

PC01 xác định toàn bộ số tiền này Hương chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.