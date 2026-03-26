Công an tìm bị hại trong vụ án tiền ảo liên quan Vương Lê Vĩnh Nhân và đồng phạm 26/03/2026 19:38

(PLO)- Nhóm của Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Ngày 26-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thông báo tìm các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, các tỉnh, thành phố do Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, sau khi khởi tố vụ án để điều tra, ngày 24-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 bị can khác để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một người về tội rửa tiền.

Các quyết định trên đã được Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn.

Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, ngụ khu dân cư 91B, phường Tân An, TP Cần Thơ) làm Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến (35 tuổi, ngụ phường Dương Nội, TP Hà Nội) làm quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS và Ngô Thị Thảo (32 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, TP.HCM) làm Giám đốc Công CP Vàng bạc đá quý Hanagold.

Từ năm 2018 đến nay, Nhân, Chiến, Thảo và một số người liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; số điện thoại 0692.209.027 gặp điều tra viên Lê Đình Lộc) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.