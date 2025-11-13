Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ pin xe điện 13/11/2025 17:48

(PLO)- Theo Công an TP.HCM, khi cháy pin xe điện sẽ khó tiếp cận trực tiếp pin xe để chữa cháy và việc phun nước trực tiếp vào khối pin để làm mát, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy không đạt hiệu quả cao.

Chiều 13-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc cháy nổ do pin của xe điện.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết nhiệt độ pin của xe điện tăng lên, gây cháy nổ có thể do lỗi từ nhà sản xuất, tác động nhiệt độ bên ngoài, va chạm cơ học, sự cố trong quá trình sử dụng… Lúc này bên trong pin sẽ xảy ra phản ứng hóa học tỏa nhiệt, sinh ra oxy, dẫn đến cháy trong pin.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Đối với thiết kế xe điện, pin xe điện thường được bố trí trong khoang kín, dưới gầm xe và được bảo vệ nhiều lớp. Do đó, khi cháy pin xe điện, sẽ khó tiếp cận trực tiếp pin xe để chữa cháy. Việc triển khai phun nước trực tiếp vào khối pin để làm mát, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy không đạt hiệu quả cao.

Nếu là pin Li-ion, các phương pháp chữa cháy truyền thống như sử dụng nước, bột, khí CO₂, bọt… ít hiệu quả do đặc tính pin này cháy âm ỉ, sinh nhiệt cao và có khả năng tái bốc cháy sau khi đã được dập tắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi tiếp nhận thông tin đám cháy và trực tiếp đến hiện trường chỉ xác định đây là đám cháy xe điện nhưng không xác định được chính xác chủng loại pin được lắp đặt trên xe là pin Li-ion hay pin acid chì “acquy”…

Việc không xác định được đặc tính kỹ thuật của pin gây khó khăn trong lựa chọn chiến thuật, biện pháp và chất chữa cháy phù hợp, dẫn đến hiệu quả xử lý không cao.

Chưa kể, khi cháy xe điện, pin của xe có thể phát nổ dẫn đến đám cháy phát triển lớn hơn gây nguy hiểm cho người tham gia chữa cháy. Đặc biệt, sau khi đám cháy được khống chế thì pin vẫn có thể bất ngờ bốc cháy trở lại, nếu cán bộ chiến sĩ thiếu cảnh giác sẽ dễ bị thương hoặc gặp các sự cố ngoài ý muốn…

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ của xe điện có dùng pin Li-ion, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết cần kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng cho cả xe điện và hệ thống điện trong nhà ở, khu chung cư để đảm bảo chúng hoạt động đúng cách và không gặp vấn đề. Đồng thời, kiểm tra pin, hệ thống sạc và các bộ phận khác của xe điện để phát hiện sớm các dấu hiệu hỏng hóc hoặc mòn.

Sử dụng thiết bị sạc chính hãng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Không sử dụng các khối pin trôi nổi trên thị trường (hàng OEM) để tự thay thế cho khối pin trên xe của mình.

Thượng tá Tùng cho biết những mặt hàng OEM giá thành rẻ nhưng chất lượng đóng gói rất kém, sau một thời gian ngắn sử dụng dễ bị biến dạng gây nguy cơ cháy nổ.

Đối với xe cơ giới chạy bằng điện, cần được bố trí ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do pin.

Lãnh đạo Phòng PC07 cũng cảnh báo không nên cắm sạc để từ ngày này sang ngày khác hoặc sạc qua đêm mà không có sự giám sát vì có nguy cơ cháy nổ nếu bộ sạc đang sử dụng hỏng dẫn đến xảy ra hiện tượng quá điện áp trên pin.

Hiện nay, lực lượng PCCC và CNCH đang nghiên cứu, thử nghiệm các chất chữa cháy, trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng phù hợp với đặc tính cháy nổ của pin Li-ion.

Theo lãnh đạo Phòng PC07, từ ngày 10-10-2024 đến 5-10-2025, TP.HCM ghi nhận 41 vụ cháy liên quan đến phương tiện giao thông sử dụng pin.