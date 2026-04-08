Công an TP.HCM đề nghị ngành y tế rà soát thông tin 56 đối tượng truy nã 08/04/2026 09:01

Ngày 8-4, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy nã 56 bị can có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành phố.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có công văn gởi Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố cho biết đang xác minh, truy bắt đối tượng truy nã phục vụ điều tra vụ việc, vụ án hình sự.

Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ sở y tế do mình đang quản lý hỗ trợ cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc/vụ án đang xác minh, điều tra.

Cụ thể rà soát cung cấp thông tin các bệnh nhân đã đến đăng ký khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế có trùng thông tin với các đối tượng hiện đang bị truy nã (thời gian từ 2020 đến nay) gửi về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Thường xuyên theo dõi các bệnh nhân đến đăng ký khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế, nếu phát hiện bệnh nhân có thông tin trùng với đối tượng đang bị truy nã thì cung cấp ngay cho Cơ quan CSĐT.

Thông tin gửi về Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM (cơ sở 2); địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM để phối hợp giải quyết.

Được biết kèm theo danh sách là 56 quyết định truy nã của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương; Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa- Vũng Tàu cũ và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trong 56 quyết định truy nã nói trên, đối tượng truy nã phạm các tội cố ý gây thương tích; lừa đảo; lạm dụng tín nhiệm; cướp tài sản; giết người… Các đối tượng có hộ khẩu thường trú ở nhiều nơi từ Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Gia Lai, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hòa Bình… Trong đó có 2 bị can trốn truy nã lâu nhất, từ năm 1997 bị truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ.