Công an xã cứu người phụ nữ bị lũ cuốn trôi 29/09/2025 18:39

(PLO)- Công an xã ở Phú Thọ vừa cứu thành công một phụ nữ bị lũ cuốn trôi giữa dòng nước.

Chiều 29-9, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập, tỉnh Phú thọ phát hiện bà Trần Thị H (43 tuổi, ngụ khu Bến Sơn) bị lũ cuốn trôi tại khu Chùa 11.

Video: Công an xã cứu người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Ngay lập tức, Đại úy Quỳnh lao xuống dòng nước lũ cùng lực lượng công an xã triển khai lực lượng ứng cứu. Người phụ nữ sau đó được đưa lên bờ và sơ cứu trước khi được chuyển đến cơ sở y tế.

Hiện bà H đang được chăm sóc tích cực và sức khoẻ đang dần ổn định.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 29-9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do ảnh hưởng của bão số 10 đã có mưa to đến rất to. Mưa to khiến nhiều nơi bị ngập úng, nhiều hộ dân phải di dời do nguy cơ sạt lở.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh này đang triển khai nhiều biện pháp ứng phó với mưa lũ.