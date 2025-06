Công an xác minh vụ đánh nhau trước cổng bệnh viện ở Đắk Lắk 02/06/2025 12:51

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang xác minh vụ đánh nhau trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khiến ít nhất hai người bị thương.

Ngày 2-6, một lãnh đạo UBND phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an phường này đang xác minh vụ đánh nhau, gây náo loạn trước khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Một người nghi bị đánh xỉu, được đưa vào phía bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

“Hiện công an đang tập trung xử lý, chưa có thông tin về nguyên nhân, hậu quả và những người liên quan vụ việc”, lãnh đạo này nói.

Còn theo một nguồn tin khác, vụ đánh nhau nói trên khiến ít nhất hai người bị thương. Hiện Công an phường Tự An đang xác minh, làm việc với những người liên quan.

Trước đó, sáng cùng ngày trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn video, ghi lại cảnh nhiều người xô xát ngay trước các quán cơm đoạn gần cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo nội dung video, một nhóm người lao vào nhau xô xát, gây náo loạn cả khu vực. Có người còn dùng nạng gỗ (của bệnh nhân hỗ trợ để đi lại) tham gia đánh nhau.

Khi chứng kiến cảnh xô xát, một số phụ nữ la hét thất thanh, nhiều người lao vào can ngăn...

Video nhóm người xô xát trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Cuối video, có người bị đánh gục xuống đất, bất tỉnh và được một số người khác khiêng vào phía Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thời gian gần đây, trước khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thường xuyên xảy ra tình trạng “cò cơm” lôi kéo, ép khách vào quán ăn cơm.

Thời gian qua, Công an phường Tự An đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh tình trạng này. Tuy nhiên, khi lực lượng công an rút đi, tình trạng “cò cơm” lại tái diễn.