Công ty Trang trại Việt vẫn chưa tháo cạn các hồ chứa nước trên núi Tân Lai 12/11/2025 09:40

(PLO)- UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Trang trại Việt tháo cạn các hồ chứa nước trên núi Tân Lai nhưng đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện.

Chiều 11-11, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo tình hình và kết quả khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước của dự án Trang Trại Việt trên núi Tân Lai.

Công ty Trang trại Việt vẫn chưa tháo cạn nước hồ chứa theo yêu cầu của chính quyền.

Theo báo cáo, ngày 6-11 UBND xã Tuy Phong đã có công văn khẩn số 387/UBND-VP đề nghị Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án.

Việc tháo cạn phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu; sau khi tháo cạn phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không được thực hiện việc tích nước khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền, gây nguy hiểm cho vùng hạ lưu. Thời gian hoàn thành nội dung trên trước ngày 7-11.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty Trang Trại Việt vẫn chưa thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án theo yêu cầu của UBND xã. Hiện Công ty đã tạm dừng việc trữ nước tại các hồ chứa và đã triển khai hạ mực nước trung bình...

Vụ vỡ hồ chứa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh CHÍNH THÀNH.

Theo báo cáo, UBND xã đang tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các tổ công tác của xã thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Về kiểm tra, đánh giá nguyên nhân tại khu vực dự án Trang trại Việt, đã ghi nhận tại thực địa dự án có hai ao chứa nước bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố. Trong đó, hồ chứa nước lớn, diện tích khoảng 18,4ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; hồ chứa nước nhỏ liền kề diện tích khoảng 4,1ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m.

Tính đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận có 374 hộ dân, với hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại và đang thống kê cụ thể số liệu chi tiết…

Hoa màu, tài sản, nhà cửa của người dân dưới chân núi bị cuốn phăng.

UBND xã sẽ tiếp tục thành lập các tổ công tác thực hiện khảo sát, nắm lại thực trạng tình hình thiệt hại của người dân để có giải pháp hỗ trợ, khắc phục. Tiếp tục yêu cầu Công ty Trang Trại Việt thực hiện hoàn thành các nội dung tại Công văn khẩn số 387/UBND-VP về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện tháo cạn tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án…

Như PLO đã thông tin, đêm 1-11, hai hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt trên núi bị vỡ đổ ập một lượng nước khổng lồ cuốn trôi làm tử vong bé gái 13 tuổi; làm bị thương nặng ông Bùi Văn Khánh và gây thiệt hại hơn 125 ha hoa màu, cây trái, gia súc, gia cầm, nhà cửa, tài sản của người dân.

Vụ việc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm rõ.