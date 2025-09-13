CSGT Tây Ninh tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học 13/09/2025 11:26

Sáng 12-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (xã Hậu Nghĩa).

Trung tá Cao Thanh Vũ đã trực tiếp phổ biến các kiến thức cơ bản về luật giao thông cho các em học sinh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chương trình do Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông và xử lý vi phạm, Phòng CSGT Tây Ninh tổ chức.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Cao Thanh Vũ đã trực tiếp phổ biến các kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ thông qua những câu chuyện gần gũi, tình huống thực tế và phần hỏi đáp tương tác với học sinh.

Thông qua đó, các em được nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về các quy tắc khi tham gia giao thông, đồng thời được khuyến khích trở thành những “tuyên truyền viên nhí” trong gia đình và cộng đồng.

Dịp này, đơn vị cũng đã trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.

Hoạt động nhằm góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh từ bậc tiểu học, xây dựng nền tảng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.