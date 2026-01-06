CSGT tịch thu xe nam thanh niên buông hai tay, dùng điện thoại khi chạy mô tô 06/01/2026 16:33

(PLO)- CSGT TP.HCM đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt, tịch thu xe đối với nam thanh niên buông hai tay, dùng điện thoại khi chạy mô tô trên đường.

Chiều 6-1, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Dĩ An mời nam thanh niên điều khiển mô tô buông hai tay, nghe điện thoại trong clip lan truyền trên mạng xã hội lên làm việc.

Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với nam thanh niên vi phạm sau khi xác minh clip chạy xe buông hai tay, nghe điện thoại gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: XUÂN MINH

Tại cơ quan công an, người vi phạm xuất trình giấy tờ mang tên NTT (28 tuổi, quê Khánh Hòa).

Qua xác minh hình ảnh trong clip, lực lượng CSGT lập biên bản nhiều lỗi vi phạm đối với nam thanh niên này, gồm: Buông hai tay khi điều khiển xe; đi vào đường cấm; sử dụng điện thoại khi lái xe; sử dụng pô không có hệ thống giảm thanh; gắn biển số không đúng quy định (biển số bị che lấp).

CSGT lập biên bản nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng đối với nam thanh niên, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện theo quy định. Ảnh: XUÂN MINH

Theo Nghị định 168/2024, hành vi đi vào đường cấm bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; sử dụng điện thoại khi lái xe bị phạt 900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; sử dụng pô không có hệ thống giảm thanh bị phạt 5 triệu đồng; gắn biển số không đúng quy định bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tổng mức phạt đối với các hành vi trên là hơn 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe và tịch thu xe mô tô theo quy định.

CSGT xác định mô tô gắn biển số bị che lấp, không đúng quy định. Ảnh: XUÂN MINH

Theo CSGT, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao nên áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc, trong đó có tịch thu phương tiện nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Riêng hành vi buông hai tay khi điều khiển mô tô theo quy định sẽ bị tịch thu xe.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy mô tô buông cả hai tay, vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại trên tuyến đường đông phương tiện, gây bức xúc dư luận.