Cuối tuần, người dân đi qua đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn cần chú ý 20/08/2025 21:44

(PLO)- Người dân lưu thông qua đường Lê Duẩn và khu vực trung tâm TP.HCM cần chú ý vì sẽ có phân luồng giao thông phục vụ hoạt động đi bộ hữu nghị kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao.

Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm phục vụ hoạt động đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 22-8 đến 15 giờ ngày 23-8, tạm ngưng các phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Pasteur đến Công xã Paris. Người dân có thể đi theo lộ trình thay thế: Pasteur - Alexandre De Rhodes - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng hoặc Công xã Paris - Phạm Ngọc Thạch - Alexandre De Rhodes - Pasteur.

TP.HCM tạm ngưng các phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn phục vụ kỉ niệm 80 năm ngành Ngoại giao. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hoạt động đi bộ hữu nghị sẽ diễn ra từ 6 giờ đến 7 giờ ngày 23-8 với lộ trình: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - Công viên bến Bạch Đằng (tại biểu tượng Hữu nghị quốc tế TP.HCM).

Trong thời gian này, các phương tiện được khuyến nghị hạn chế lưu thông vào khu vực nói trên, đồng thời chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp.

Lực lượng CSGT, Công an địa phương và các đơn vị chức năng sẽ túc trực, điều tiết phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Người tham gia giao thông được khuyến cáo giảm tốc độ, chấp hành nghiêm hiệu lệnh và hệ thống báo hiệu để đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kỷ niệm diễn ra thành công.