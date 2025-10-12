Cướp giật điện thoại, khai gây án vì... sợ vợ mắng 12/10/2025 14:27

(PLO)- Nghi phạm cướp giật điện thoại ở Đắk Lắk khai do xài hết tiền lương, sợ vợ la mắng nên gây án.

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bắt giữ Phạm An Định (30 tuổi, ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Định bị công an bắt sau 15 giờ gây ra vụ cướp giật điện thoại của chủ quán cà phê ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh Phạm An Định rồ ga bỏ chạy sau khi cướp giật điện thoại bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-10, sau khi dò la, Định tiếp cận một phụ nữ bán cà phê ở phường Bình Kiến và đặt mua hai ly cà phê.

Sau vài câu làm quen, Định hỏi mượn điện thoại của nữ chủ quán để gọi cho bạn. Khi chủ quán đang pha chế, Định cầm điện thoại Iphone 12 (trị giá khoảng 15 triệu đồng) của chủ quán rồi rồ ga bỏ chạy.

Định mang chiếc điện thoại vừa cướp giật được đến một cửa hàng ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk bán được 1,2 triệu đồng rồi trả nợ, tiêu xài.

Bước đầu Định khai vừa lãnh lương ở công ty nhưng do ăn chơi hết tiền, về nhà sợ bị vợ la mắng nên đi cướp giật điện thoại.