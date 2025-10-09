Công an TP.HCM truy bắt được 2 kẻ cướp giật sau nhiều ngày gây án 09/10/2025 09:21

(PLO)- Sau khi cướp dây chuyền vàng trị giá hơn 100 triệu đồng, hai kẻ cướp giật liên tục di chuyển để tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Công an xã Phú Giáo và phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bắt giữ hai nghi can Nguyễn Đức Thành (40 tuổi) và Nguyễn Xuân Quyết (48 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Xuân Quyết có năm tiền án. Ảnh: CA

Theo Công an xã Phú Giáo, vụ cướp giật dây chuyền vàng (trị giá hơn 100 triệu đồng) xảy ra vào ngày 30-9 trên đường ĐT 741 (ấp Bàu Trư, xã Phú Giáo).

Sau khi nhận tin báo của người dân, Công an xã Phú Giáo phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, điều tra.

Sau thời gian truy xét, lực lượng công an đã xác định được hai kẻ cướp giật. Tuy nhiên, hai người này liên tục di chuyển, thay đổi biển số xe giả để tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Hai tên cướp giật liên tục di chuyển để đối phó với công an. Ảnh: CA

Sau thời gian truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện được nơi lẩn trốn và bắt giữ được cả hai. Theo công an, Quyết có năm tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.