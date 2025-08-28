Thưởng nóng lực lượng bắt nghi phạm người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng 28/08/2025 10:45

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự số tiền 20 triệu đồng, Công an phường Ngũ Hành Sơn 10 triệu đồng vì phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng.

Sáng 28-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi công bố quyết định và thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Ngũ Hành Sơn vì đã điều tra, bắt giữ thành công nghi phạm người nước ngoài cướp tài sản tại tiệm vàng trên đường Núi Thành vào tối 26-8 vừa qua.

Báo cáo tại buổi khen thưởng, Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Lúc 19 giờ 45 phút tối 26-8, tại cửa hàng trang sức trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cướp tài sản, nghi phạm đã chiếm đoạt một số trang sức bằng kim cương và vàng (giá trị gần 833 triệu đồng) và làm một nhân viên bảo vệ bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trao thưởng nóng lực lượng phá án cướp tiệm vàng. Ảnh: HD

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo xác lập Chuyên án nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương rà soát, xác minh truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công nghi phạm gây án là nam thanh niên người nước ngoài.

Được biết, nghi phạm nhập cảnh đến Đà Nẵng từ ngày 1-7-2025 với mục đích du lịch, tạm trú lại căn nhà trên đường Phạm Tu, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do cần tiền tiêu xài, nên nam thanh niên sau khi đến Đà Nẵng đã nảy sinh ý định phạm tội. Trước khi gây án, nghi phạm đã nghiên cứu, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị công cụ (đục kim loại, búa, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, balo, thuê xe máy và tháo biển kiểm soát)…

Lúc 19 giờ 45 phút ngày 26-8, nghi phạm đến cửa hàng trang sức sử dụng đục kim loại khống chế, gây thương tích cho bảo vệ, đe dọa nhân viên cửa hàng, dùng búa đập vỡ tủ kính, chiếm đoạt 20 sản phẩm trang sức các loại (tổng giá trị gần 833 triệu đồng). Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, thay đổi trang phục, trả phương tiện, cất giấu tài sản chiếm đoạt.

Đến 10 giờ 25 phút ngày 27-8, sau khoảng 14 giờ tích cực điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm gây án khi đang lẩn trốn tại căn hộ trên đường đường Phạm Tu. Đáng chú ý, nếu không kịp thời xác minh, bắt giữ, rất có thể nghi phạm sẽ rời khỏi Đà Nẵng trong vài giờ sau đó.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp biểu dương và đánh giá cao các đơn vị phá án. Ảnh: HD

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp biểu dương và đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Việc nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ nghi phạm gây án cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng, mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngũ Hành Sơn nói riêng, Công an TP Đà Nẵng nói chung.

“Chiến công này một lần nữa vun đắp thêm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là minh chứng thiết thực, cụ thể thể hiện Đà Nẵng là điểm đến an toàn, là nơi đáng đến, đáng sống trong mắt người dân, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời khẳng định lực lượng công an là chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nói.